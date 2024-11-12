moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳坤耀：憂減息周期结束再進入高息周期

香港大學經管學院名譽教授陳坤耀今午出席由澳門滙業銀行主辦的論壇前，接受媒體訪問時表示，隨著美國新政府上台，政策方向會對美國資本市場有利，並料推動美元上升，高關稅下亦推動通脹出現，減息周期會可能因此結束，形成另一高息周期，恐對港澳市場構成影響。

至於美國擬蘊釀的對華關税政策，陳坤耀稱，這對港澳影響不大，原因是商業界早已着手轉移，並對美國市場依賴減少。中國亦已經轉經越南、墨西哥及東盟出貨，早已對美國提高關税方面，作出消化。

在新的地缘政治格局中，他稱，美國再蘊釀孤立主義，與歐盟關係不再如過往密切，並會減少軍費，形勢上這或對中國有利。但是中國面對內部房產市場的壓力，而推動新質生產力，在於提升資本及勞動力質素，將現有設備效率提高，藉此擴大對經濟貢獻。在這方面，他認為，內地有需要做好教育、培訓及組織，香港可以在這方面運用軟實力，借助香港大學的基礎研究，在帶動資本財的投資效率作出貢獻。

此外，香港現時面對經濟的失衡問題，舆內地生產要素差價大，致北上消費普遍，但問題在如何以更快速度縮窄差距及不平衡狀態。他料仍在調整中的香港在市場動力強，料可完成調整。香港及澳門亦應該向中間勢力國家如人口多的印尼、印度、沙特阿拉伯及巴西去開發市場，平衡發展。

其他報道

區宗傑：新美國總统上台港澳均面對大挑戰

全日沽空金額增20% 盈富沽空增2倍

恒指收市跌580點 失20000關 見6周低 成交近1個月高

盈富25周年｜陳茂波：今年首三季ETF的日均成交額130億元

Uber在港推Uber Teens及UberXXL選項 XXL今起可選

滬指曾跌逾2% 深證成指及創業板指午後倒跌

瑞穗：人民幣貶值壓力增 前景更加悲觀

德勤料港本年度錄逾千億財赤 成立家辦仍具吸引力

零跑據報擬2025年底前開始歐洲本地化生產