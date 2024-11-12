至於美國擬蘊釀的對華關税政策，陳坤耀稱，這對港澳影響不大，原因是商業界早已着手轉移，並對美國市場依賴減少。中國亦已經轉經越南、墨西哥及東盟出貨，早已對美國提高關税方面，作出消化。

在新的地缘政治格局中，他稱，美國再蘊釀孤立主義，與歐盟關係不再如過往密切，並會減少軍費，形勢上這或對中國有利。但是中國面對內部房產市場的壓力，而推動新質生產力，在於提升資本及勞動力質素，將現有設備效率提高，藉此擴大對經濟貢獻。在這方面，他認為，內地有需要做好教育、培訓及組織，香港可以在這方面運用軟實力，借助香港大學的基礎研究，在帶動資本財的投資效率作出貢獻。

此外，香港現時面對經濟的失衡問題，舆內地生產要素差價大，致北上消費普遍，但問題在如何以更快速度縮窄差距及不平衡狀態。他料仍在調整中的香港在市場動力強，料可完成調整。香港及澳門亦應該向中間勢力國家如人口多的印尼、印度、沙特阿拉伯及巴西去開發市場，平衡發展。

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