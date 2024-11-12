香港大學經管學院名譽教授陳坤耀今午出席由澳門滙業銀行主辦的論壇前，接受媒體訪問時表示，隨著美國新政府上台，政策方向會對美國資本市場有利，並料推動美元上升，高關稅下亦推動通脹出現，減息周期會可能因此結束，形成另一高息周期，恐對港澳市場構成影響。
至於美國擬蘊釀的對華關税政策，陳坤耀稱，這對港澳影響不大，原因是商業界早已着手轉移，並對美國市場依賴減少。中國亦已經轉經越南、墨西哥及東盟出貨，早已對美國提高關税方面，作出消化。
在新的地缘政治格局中，他稱，美國再蘊釀孤立主義，與歐盟關係不再如過往密切，並會減少軍費，形勢上這或對中國有利。但是中國面對內部房產市場的壓力，而推動新質生產力，在於提升資本及勞動力質素，將現有設備效率提高，藉此擴大對經濟貢獻。在這方面，他認為，內地有需要做好教育、培訓及組織，香港可以在這方面運用軟實力，借助香港大學的基礎研究，在帶動資本財的投資效率作出貢獻。
此外，香港現時面對經濟的失衡問題，舆內地生產要素差價大，致北上消費普遍，但問題在如何以更快速度縮窄差距及不平衡狀態。他料仍在調整中的香港在市場動力強，料可完成調整。香港及澳門亦應該向中間勢力國家如人口多的印尼、印度、沙特阿拉伯及巴西去開發市場，平衡發展。
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