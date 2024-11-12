Lalamove宣布在土耳其伊斯坦布爾開設業務，將業務拓展至歐洲、中東及非洲地區（EMEA）。公司指出，深信土耳其的地理優勢，加上具增長潛力的經濟結構及龐大內需市場，配合具有「在地化」經驗的國際科技平台，能更有效連接中小企、司機伙伴和個人客戶，惠及當地經濟。
Lalamove於2013年在香港成立，連同最新開設的土耳其業務，公司目前已快速擴展至亞洲、拉丁美洲以及EMEA地區共13個市場。土耳其位於EMEA地區的交匯處，被視為全球貿易、物流和製造業的重要戰略樞紐，亦是「一帶一路」倡議的參與國家之一。當地積極改善以及發展新航運物流基建，例如發展跨裏海國際運輸通道，連接土耳其和歐洲鐵路系統，對物流需求與日俱增，具發展潛力。此外，土耳其擁有300萬家中小企，網上銷售只佔整體零售總額3.5%，擁有龐大增長空間
Lalamove首席運營官盧家培表示，Lalamove快速、靈活、更具成本效益的物流科技有助土耳其的中小企提升競爭力，同時為當地司機夥伙創造工作機會，達致互利共贏。
Lalamove相信，「在地化」的物流方案能滿足中小企業和企業客戶不同需求，以土耳其市場為例，用戶可按自身需要選擇當地多種送貨車輛，包括輕型貨車、麵包車、貨車和電單車。中小企可根據需求隨時隨地及靈活地運用平台的物流方案，而且具競爭力的定價適合各種規模的企業。
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