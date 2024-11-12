印度IPO市場的繁榮提振了願景基金業績，該基金正從電動滑板車製造商Ola Electric Mobility Ltd.和線上零售商Brainbees Solutions Ltd.等初創公司的上市中獲得收益。

彭博社報道，軟銀正在享受「印度收獲季節」，Investory Pte獨立分析師 Devi Subhakesan在報告中寫道。她估計，基於IPO價格，軟銀所持Swiggy股份的價值約為8.03億美元，較2022年1月時的投資增長78%。

這對願景基金來說是一個罕見的勝利時刻。在初創企業估值暴跌，抹去之前漲幅後，該基金連續兩年大幅虧損。該基金2023財年扭虧為盈，但不得不縮減新投資。

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