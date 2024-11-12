moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

軟銀扭虧為盈 受惠印度IPO市場火熱

軟銀集團截至9月底季度扭虧為盈，賺1.18萬億日圓（約77億美元），上年同期則虧損9310億日圓，好過市場預計的賺2950億日圓。願景基金錄得3,730億日圓收益，主要受惠於印度初創公司IPO表現強勁以及Coupang Inc.和滴滴估值上升。

印度IPO市場的繁榮提振了願景基金業績，該基金正從電動滑板車製造商Ola Electric Mobility Ltd.和線上零售商Brainbees Solutions Ltd.等初創公司的上市中獲得收益。 

彭博社報道，軟銀正在享受「印度收獲季節」，Investory Pte獨立分析師 Devi Subhakesan在報告中寫道。她估計，基於IPO價格，軟銀所持Swiggy股份的價值約為8.03億美元，較2022年1月時的投資增長78%。

這對願景基金來說是一個罕見的勝利時刻。在初創企業估值暴跌，抹去之前漲幅後，該基金連續兩年大幅虧損。該基金2023財年扭虧為盈，但不得不縮減新投資。

 

其他報道

Lalamove宣布進軍土耳其 版圖擴至全球13個市場

陳坤耀：憂減息周期结束再進入高息周期

區宗傑：新美國總统上台港澳均面對大挑戰

全日沽空金額增20% 盈富沽空增2倍

恒指收市跌580點 失20000關 見6周低 成交近1個月高

盈富25周年｜陳茂波：今年首三季ETF的日均成交額130億元

Uber在港推Uber Teens及UberXXL選項 XXL今起可選

滬指曾跌逾2% 深證成指及創業板指午後倒跌

瑞穗：人民幣貶值壓力增 前景更加悲觀