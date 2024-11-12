他認為，特首李家超在施政報告提出很多好意見，但港府要主動，工商界亦要和政府合作。香港既要保持國際金融中心，在現時在國際排名第三，位置得來不易。香港除了要做好南水北調及互聯互通，大灣區又有8000萬人口，對金融產品如保險及投資需求大。富衞集團已積極開拓內地生意，並希望在大灣區取得牌照銷售，在澳門的業務亦期望擴大些，有空間可供香港金融業發展。

隨著美國候任總統特朗普上台，他料政策上保持不變，雖然他保持悲觀，但亦因為特朗普善變，希望情況會好些，中美可以合作謀求雙贏。

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