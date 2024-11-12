證監會表示，市場失當行為審裁處對鼎益豐（0612）前主席兼非執行董事隋廣義、兩家公司實體及其他28名嫌疑人展開研訊程序，因涉嫌操縱環球智能（前上市編號：0395）股份。
證監會續指，於2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋與其他30個嫌疑犯就智能股份進行操縱交易，推高股價及成交量，導致造成智能股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象，上述嫌疑犯的證券帳戶之間的配對交易佔智能股份在關鍵時間相當大的一部分成交量，而配對交易指股份數量和價格相若或相同，且在相同或近乎相同的時間進行的交易。
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證監會指出，截至2018年12月31日，智能股份佔鼎益豐總資產的21.68%，因此智能股價的大幅上升，可為鼎益豐帶來重大投資收益；證監會稱，曾發出限制通知書，以凍結與智能股份的涉嫌市場操縱活動有關的證券帳戶，而有關的限制通知書仍然有效。