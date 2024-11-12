集團第三季收入為70.2億元，按年升6.8%，主要受惠於在線音樂服務收入強勁增長，部分被社交娛樂服務和其他服務收入下降所抵銷。在線音樂訂閱收入按年升20.3%至38.4億元，社交娛樂服務和其他服務收入按年下降23.9%至20.2億元，主要由於集團調整部分直播互動功能及實施更嚴格的合規程序。

截至今年第三季底，集團在線音樂服務移動端月活躍用戶數（MAU）按年下跌3%至5.76億，付費用戶數按年升15.5%至1.19億，單個付費用戶月均收入為10.8元，按年升4.9%；社交娛樂服務MAU按年跌30.2%至9000萬，付費用戶數按年升1.3%至790萬，單個付費用戶月均收入為64.8元，按年跌24.8%。

騰訊音樂今日收市報45.25元，升0.56%；美股（美：TME）盤前暫報10.93美元，跌5.37%。

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