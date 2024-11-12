宋都服務指，自2024年10月底以來，集團一直與Black Cat討論及協商以期得出一個可行且Black Cat可以接受的延期該償還計劃。儘管集團作出的努力，截止今日公告日期未有達成一致。此外，集團亦一直就集團可能採取的進一步行動尋求澳洲法律意見。

公司將遵照上市規則及證券及期貨條例的規定在適當的時候刊發進一步公告，告知公司股東及潛在投資者任何重大進展。

據公告，根據約束性條款合同，Black Cat有權在到期日前向宋都服務償還全部或部分當時的全部未償還款項而無須支付罰金，方式為向公司發出不少於14日的書面通知，說明其擬償還的金額及擬註銷的可換股票據數目。

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