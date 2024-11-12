42歲的梁海蕊目前為集團總經理，在銷售及活動策劃行業擁有逾十六年經驗，她自2012年10月至2015年3月，於萬華媒體（0426）擔任高級銷售經理，並在自2015年4月起加入集團擔任高級銷售經理，並自2020年11月起擔任總經理，負責整體銷售管理。

梁海蕊有權收取每年120元的董事袍金，她作為集團總經理亦有權收取每月6萬元的薪金，以及根據集團的銷售表現而釐定的佣金。

她已與公司訂立服務協議，自2024年11月12日起為期三年，惟可根據服務協議條款提前終止。於初始任期後，可按月延長服務協議，並可由其中一方發出不少於三個月之書面通知而終止。

毛記指，董事會及提名委員會認為梁海蕊的委任有利於透過加強性別多元化及銷售管理及營運方面的專業知識，實現董事會的多元化。

以往毛記的主要股東Blackpaper Limited在2022年1月25日曾向梁海蕊、徐璋霖、元金盛及王嘉偉轉讓合共675萬股。截至今日公告日，她於毛記實益擁有168.75萬股或0.6%毛記已發行股本。

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