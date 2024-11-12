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偉易達半年少賺6.6%至8740萬美元 中期息17美仙

偉易達（0303）公布截至今年9月底中期業績，期內收入10.90億美元，按年減少4.5%，主要由於北美洲、歐洲和亞太區的銷售額下跌，抵銷其他地區升幅；純利亦按年下跌6.6%至8740萬美元。集團每股盈利為34.6美仙，中期股息維持每股17.0美仙。

偉易達中期毛利率為31.5%，去年同期為28.5%，改善原因主要是材料價格下跌令材料成本減少、產品組合改變。

偉易達預料，通脹降溫但全球利率仍高企，企業和消費者繼續緊縮開支，但預計今財年收入將錄得增長，動力來自電子學習產品在美國的銷售額上升，以及整合Gigaset的資產後電訊產品的收入增加。同時，材料成本持續下跌，受惠於產品組合改變，品牌業務的銷售額增長，令集團盈利能力將有所改善。

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