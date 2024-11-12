偉易達中期毛利率為31.5%，去年同期為28.5%，改善原因主要是材料價格下跌令材料成本減少、產品組合改變。

偉易達預料，通脹降溫但全球利率仍高企，企業和消費者繼續緊縮開支，但預計今財年收入將錄得增長，動力來自電子學習產品在美國的銷售額上升，以及整合Gigaset的資產後電訊產品的收入增加。同時，材料成本持續下跌，受惠於產品組合改變，品牌業務的銷售額增長，令集團盈利能力將有所改善。

其他報道

毛記葵涌委任梁海蕊為執行董事

中教控股料全年盈利最多跌72%

宋都服務獲Black Cat償還900萬澳元可換股票據

騰訊音樂上季經調整純利升28.8%至18.1億人幣 盤前暫跌逾5%

證監會對鼎益豐前主席展開研訊 因涉嫌操縱環球智能股份及推高股價

DHL：每周有370架專機來往香港 看好香港第四季空運

奈雪的茶：「不加糖鮮果茶」系列月售490萬杯 續推進「健康戰略」

馬時亨：香港需保持國際金融中心地位

吉利否認正考慮出售富豪汽車股份

沈南鵬減持新火科技

軟銀扭虧為盈 受惠印度IPO市場火熱

澳博第三季扭虧轉賺1億元 經調整EBITDA升逾八成

Lalamove宣布進軍土耳其 版圖擴至全球13個市場

陳坤耀：憂減息周期结束再進入高息周期

區宗傑：新美國總统上台港澳均面對大挑戰

全日沽空金額增20% 盈富沽空增2倍

恒指收市跌580點 失20000關 見6周低 成交近1個月高

日貨網購平台谷日百貨現有10萬會員 目標首年全球吸100萬名會員

盈富25周年｜陳茂波：今年首三季ETF的日均成交額130億元

Uber在港推Uber Teens及UberXXL選項 XXL今起可選

滬指曾跌逾2% 深證成指及創業板指午後倒跌

瑞穗：人民幣貶值壓力增 前景更加悲觀

德勤料港本年度錄逾千億財赤 成立家辦仍具吸引力