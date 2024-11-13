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美債息上升 金龍指數見逾1個月低 美股下跌 道指跌382點

美債息上升，2年期債息創逾3個月高，美3個月10年期債息差見兩年最窄，金龍指數見逾1個月低，美股下跌。市場注意力轉向周三將公布的CPI數據，明尼阿波利斯聯儲行長表示，只有通脹高於預期，聯儲局才可能12月暫停減息，很難想像從現在到12月份勞動力市場會真正升溫。個股方面，高通行政總裁表示，儘管需求上升，但人工智能熱潮不會導致全球晶片短缺情况重演。蘋果據悉準備推出帶AI功能的壁掛式平板設備，瞄準智能家居市場。

道瓊斯工業平均指數收跌382點，跌幅0.87%，報43910點。標普500指數收跌17點，跌幅0.29%，報5983點。納斯達克綜合指數收跌17點，或0.09%，報19281點。

Amgen跌7.1%，報298.84美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累141點，而Honeywell升3.85%，報233.91元，拖累道指53點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報224.23元，跌0%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報181.62元，升0.7%，亞馬遜(美：AMZN)收市報208.91元，升1%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報584.82元，升0.28%，英偉達(美：NVDA)收市報148.29元，升2.08%，微軟(美：MSFT)收市報423.03元，升1.2%，Tesla (美：TSLA)收市報328.49元，跌6.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.98%，報502點。德國DAX指數收跌2.14%，報19033點；法國CAC 40指數跌2.7%，報7226點；英國富時100指數收跌1.23%，報8025點。

納斯達克中國金龍指數收跌4.46%，報6640點。

美國2年期債息曾升最多2.62%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為3.13%。高見4.3654厘，是7月31日4.3894厘後最高。收市報4.3401厘，是7月30日後收市新高，當日報4.3585厘。連升3日，累計升0.0862厘，對上一次連升3日是10月23日。

美國10年期債息曾升最多3.18%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為4.82%。高見4.4413厘，是11月7日4.4512厘後最高。收市報4.4275厘，是11月6日後收市新高，當日報4.4315厘。連升2日，累計升0.1232厘，對上一次連升2日是10月28日。

美2年期10年期債息差擴闊，高見9.513基點，是11月8日13.754基點後最闊。收市報8.319基點，是11月7日後收市新高，當日報12.428點。連升2日，累計升3.493點，對上一次連升2日是10月28日。

美3個月10年期債息差收窄，曾收窄至10.226基點，是11月7日9.067基點後最窄。收市報11.407基點，是2022年11月9日後收市最窄，當日報10.815基點。連升2日，累計升12.379基點，對上一次連升2日是10月31日。

金龍指數曾跌最多4.96%，是11月8日後最大跌幅，當日跌幅為5.19%。低見6605.44點，是9月25日6226.37點後最低。收市報6640.76點，是9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月16日。

道指曾跌最多0.92%，是11月4日後最大跌幅，當日跌幅為0.96%。低見43887.27點，是11月8日43733.86點後最低。收市報43910.98點，是11月7日後收市新低，當日報43729.34點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.69%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見5960.08點，是11月7日5947.21點後最低。收市報5983.99點，是11月7日後收市新低，當日報5973.1點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月31日。

納指曾跌最多0.67%，是11月4日後最大跌幅，當日跌幅為0.7%。低見19168.52點，是11月7日19084.43點後最低。收市報19281.4點，是11月7日後收市新低，當日報19269.46點。第2日陰燭。

 

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