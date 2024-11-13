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港股ADR跌256點 夜期低水216點 騰訊、京東、網易等業績

美股向下，港股ADR跌256點或1.29%，報19591點，即月恒指夜期跌263點，報19631點，夜期低水216點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.78%，折合報397元；阿里巴巴（9988）跌3.81%，折合報89.23元；美團（3690）跌6.44%，折合報171.66元；匯控（0005）跌1.54%，折合報69.41元；建行（0939）跌2%，折合報5.9元。

道期現跌0.102%；標期現跌0.15%；納期現跌0.21%。日本東證指數現跌0.24%；韓國KOSPI指數現跌0.64%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.18%。

VIX指數隔晚跌1.73%或0.26點，報14.71點。

紐油現跌0.14%或0.1美元，報68.02美元；布油現升0.08%或0.06美元，報71.89美元；金價現升0.03%或0.88美元，報2599.27美元；LME 銅期貨隔晚跌2.03%或189.5美元，報9142美元。比特幣現跌0.06%或56.32美元，報88263.92美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0078厘，報4.4197厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里健康（0241）、法拉帝（9638）、京東（9618）、網易（9999）、新秀麗（1910）、騰訊（0700）及津上機床中國（1651）

偉易達（0303）半年少賺6.6%至8740萬美元，中期息17美仙。

毛記葵涌（1716）委任梁海蕊為執行董事。

中教控股（0839）料全年盈利最多跌72%。

宋都服務（9608）獲Black Cat償還900萬澳元可換股票據。

騰訊音樂（1698）上季經調整純利升28.8%至18.1億人幣，盤前暫跌逾5%。

證監會對鼎益豐（0612）前主席展開研訊，因涉嫌操縱環球智能股份及推高股價。

奈雪的茶（2150）：「不加糖鮮果茶」系列月售490萬杯，續推進「健康戰略」。

沈南鵬減持新火科技（1611）

澳博（0880）第三季扭虧轉賺1億元，經調整EBITDA升逾八成。

 

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