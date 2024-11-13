恒指今早低開174點或0.89%，報19671點，大市成交金額26億元；國指今早低開67點或0.96%，報7059點。恒生科技指數開市報4393點，跌1.41%。上升股份比例為4.92%，下跌為10.07%，無升跌為84.99%。
藍籌7隻升，60隻下跌，15隻無升跌。創科實業（0669）升1.77%，報109.1元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.57%，報140.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報29.1元，升0.34%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報35.95元，跌5.39%。
K CASH集團（2483）獲5.5億元銀團貸款。無成交，報1.74元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報4.17元，無升跌。
法拉帝（9638）無成交，報23.1元。
京東（9618）開市報140.4元，跌2.57%。
網易（9999）開市報120.9元，無升跌。
新秀麗（1910）無成交，報18.26元。
騰訊（0700）開市報397.2元，跌1.63%。
津上機床中國（1651）無成交，報11.26元。
偉易達（0303）半年少賺6.6%至8740萬美元，中期息17美仙。開市報53.7元，跌3.07%。
毛記葵涌（1716）委任梁海蕊為執行董事。無成交，報0.38元。
中教控股（0839）料全年盈利最多跌72%。開市報4.35元，跌8.42%。
宋都服務（9608）獲Black Cat償還900萬澳元可換股票據。無成交，報0.169元。
騰訊音樂（1698）上季經調整純利升28.8%至18.1億人幣，盤前暫跌逾5%。開市報45.2元，跌0.11%。
證監會對鼎益豐（0612）前主席展開研訊，因涉嫌操縱環球智能股份及推高股價。開市報0.14元，無升跌。
奈雪的茶（2150）：「不加糖鮮果茶」系列月售490萬杯，續推進「健康戰略」。開市報1.53元，升0.66%。
沈南鵬減持新火科技（1611）。開市報2.43元，跌8.3%。
澳博（0880）第三季扭虧轉賺1億元，經調整EBITDA升逾八成。開市報2.71元，無升跌。
破頂股包括，九方智投控股（9636）創上市新高，見28.95元，開市報28.95元，升1.58%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見251元，開市報251元，升0.4%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.196元，開市報0.196元，升10.73%。
創上市新低，包括盈利時（6838）低見0.295元，開市報0.295元，跌1.67%。
異動股
上升異動股，包括，亨泰（0197）開市報0.365元，升14.06%；朗華國際集團（8026）開市報0.345元，升13.11%；裕承科金（0279）開市報0.045元，升12.5%；中國紅包（8316）開市報0.32元，升12.28%；NEXION TECH（8420）開市報0.037元，升12.12%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.196元，開市報0.196元，升10.73%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.322元，升9.98%；花樣年（1777）開市報0.134元，升8.94%；中國天保集團（1427）開市報0.26元，升7.88%；中國智能健康（0348）開市報0.091元，升7.06%。
下跌異動股，包括，宏光半導體（6908）開市報0.66元，跌12%；陽光能源（0757）開市報0.112元，跌10.4%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.131元，跌9.66%；金山雲（3896）開市報2.15元，跌8.9%；中教控股（0839）開市報4.35元，跌8.42%；新火科技控股（1611）開市報2.43元，跌8.3%；再鼎醫藥（9688）開市報22.5元，跌7.98%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%。
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