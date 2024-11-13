恒指今早低開174點或0.89%，報19671點，大市成交金額26億元；國指今早低開67點或0.96%，報7059點。恒生科技指數開市報4393點，跌1.41%。上升股份比例為4.92%，下跌為10.07%，無升跌為84.99%。