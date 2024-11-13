moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債

香港上海匯豐銀行有限公司（匯豐亞太）宣布，在內地銀行間債券市場成功發行45億人民幣熊貓債。這次發行屬於匯豐亞太近日獲批合共100億人民幣債券發行計劃的一部分，也是自2015年以來第二次發行熊貓債。

本次發行的熊貓債為三年期，基本發行規模為30億人民幣，行使超額增發權後，集資額達45億人民幣，定價為2.15%，共錄得1.88倍超額認購。匯豐亞太將會把在岸市場籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求，以及支持人民幣業務增長。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，「這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應，反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會，對此我們感到非常高興。與此同時，這次發行除了顯示匯豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求，更重要是，再次印證我們推動內地資本市場發展的決心，並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位」。

針對這次發行，匯豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級，評級展望為穩定，而相關熊貓債的信用等級為 AAA。匯豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。此前，匯豐亞太於2015年首次發行熊貓債，屬於首批境外金融機構發行人，當時集資10億人民幣。

2023年全年共錄得熊貓債94筆發行，總集資額達1545億人民幣，創歷年新高；而今年1月至10月，已錄得100筆發行，總集資額達到1780億人民幣，意味今年全年的發行規模將打破去年的紀錄。

其他報道

比亞迪擬明年初於韓國銷售其乘用車

人民幣中間價較預期強 差距3個月最大 人民幣升值

中證監據報增加與全球銀行徵詢頻率 了解對刺激措施看法

A股三大指數全線低開 人行今淨投放2157億元

恒指低開174點 科指跌1.4% 京東跌2% 蔚來跌5%

金斯瑞生物聯營傳奇生物第三季虧損擴大至1.25億美元

鳳凰衛視附屬鳳凰新媒體第三季虧損收窄至1849萬人幣

上證報：居民存款10月大減5700億元 股票、基金增

K CASH集團獲5.5億元銀團貸款

港股ADR跌256點 夜期低水216點 騰訊、京東、網易等業績

美債息上升 金龍指數見逾1個月低 美股下跌 道指跌382點

北水增持信達 減持盈富