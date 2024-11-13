本次發行的熊貓債為三年期，基本發行規模為30億人民幣，行使超額增發權後，集資額達45億人民幣，定價為2.15%，共錄得1.88倍超額認購。匯豐亞太將會把在岸市場籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求，以及支持人民幣業務增長。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，「這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應，反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會，對此我們感到非常高興。與此同時，這次發行除了顯示匯豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求，更重要是，再次印證我們推動內地資本市場發展的決心，並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位」。

針對這次發行，匯豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級，評級展望為穩定，而相關熊貓債的信用等級為 AAA。匯豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。此前，匯豐亞太於2015年首次發行熊貓債，屬於首批境外金融機構發行人，當時集資10億人民幣。

2023年全年共錄得熊貓債94筆發行，總集資額達1545億人民幣，創歷年新高；而今年1月至10月，已錄得100筆發行，總集資額達到1780億人民幣，意味今年全年的發行規模將打破去年的紀錄。

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