彭博社引述消息指，Seven & i Holdings Co. 正在考慮進行管理層收購(Management Buyout)，利用銀行、伊藤忠商事株式會社和創始伊藤家族的資金進行私有化，這筆交易可能價值9兆日圓（580億美元），上月Couche-Tard 將Seven & i 的建議價格提高到每股18.19美元（相當於估值為7.2兆日圓）。
報道引述消息指，如果 Alimentation Couche-Tard Inc. 更積極收購 Seven & i 並提出要約收購，該交易可能會作為股東的選擇。自上月Couche-Tard提價後，Seven & i沒有公開發表過任何言論。與 Couche-Tard 的交易將成為日本公司有史以來最大的外國收購案。
報道引述消息指，根據正在討論的管理層收購（這也將是日本有史以來規模最大的一次），貿易公司伊藤忠商事、創始家族和現有投資者將貢獻3兆日圓的現金和股權。他們表示，日本三大銀行——三井住友金融集團公司、三菱日聯金融集團公司和瑞穗金融集團公司——將提供6兆日圓的融資。
伊藤忠商事經營FamilyMart(全家便利店)，是 7-11 便利店的競爭對手，任何交易都可能尋求在兩家便利商店連鎖店之間實現協同效應。
報道引述消息指，儘管 Seven & i 制定了有效拆分公司的計劃，但管理層收購最初將尋求收購整個業務。該人士表示，達成協議後，新所有者最終將實施計劃，將專注於 7-11、便利商店和加油站的業務與其他由利潤較低的零售業務組成的業務分開。
伊藤忠商事的發言人拒絕發表評論，表示尚未做出任何決定。
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