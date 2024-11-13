路透社引述消息報道，美國外國資產控制辦公室(OFAC，Office of Foreign Assets Control)正在調查瑞銀收購瑞信時接管的俄羅斯客戶。作為調查的一部分，OFAC已致函瑞銀。瑞銀和OFAC的發言人對路透社不予置評。