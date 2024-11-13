基金公會表示，此新設職位旨在為公會的目標及策略提供意見， 加強基金公會與內地的聯繫。

浦偉光現為花旗銀行（香港）及中信建投證券之獨立非執行董事， 亦是恒生指數顧問委員會成員。他曾任香港保險業監管局執行董事、 香港證券及期貨事務監察委員會高級總監、 中國證監會國際顧問委員會委員，及國際證券管理機構組織（IOS CO）轄下監管市場中介機構委員會主席。

基金公會主席余振聲表示，由衷感謝浦偉光擔任基金公會的首位榮譽顧問。 他在金融市場監管領域的豐富經驗， 以及對香港及內地的監管環境的深入了解， 對基金公會持續鞏固香港作為國際基金管理中心以及連接內地與全球 的超級聯繫人地位，將帶來莫大裨益。

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