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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 貨幣總結餘減少

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.6點子至4.12536%，是11月8日後最低，當日報4.10994%。對上一次連跌2日是11月4日，當日拆息報4.0847%。

港元現報7.7777元升值3點子，曾貶值最多7點子，報7.7787元，亦曾升值最多15點子，報7.7765元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.29億元，較再上一日減10億元，總結餘是11月8日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.38點子至3.81964%，是11月7日後最低；1星期HIBOR跌3.99點子至4.02702%，是11月7日後最低；2星期HIBOR跌0.92點子至4.08262%，是11月7日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至4.3128%，是10月25日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.18435%，是11月12日後最低；12個月期HIBOR跌0.21點子至4.08607%，是11月5日後最低。

美元指數現報105.939貶值0.085點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8197%，連續3日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次連續3日收窄，是2024年10月31日，當日利差報-0.719%。

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