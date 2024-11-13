moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌125點 科指跌1% 北水轉流出 藥明跌4% 蔚來跌5%

美債息回升，美股隔晚回軟，市場關注美國通脹數據，亞股普遍向下，MSCI亞太指數四連跌，觸及近兩個月新低。A股港股延續昨日對特朗普任用鷹派人士的憂慮，齊齊向下，三大指數連跌4日，恒指國指見逾一個月新低，科指見近一個月低。人民幣中間價遠高於市場預期，釋放逆周期調節信號，人民幣升值，美匯微跌。

恒指今早低開174點，高位跌83點，低位跌238點，高低波幅155點。上升股份比例為14.55%，下跌為38.09%，無升跌為47.34%。

恒指半日跌125點或0.63%，報19721點，大市成交金額1041億元；國指跌39點或0.55%，報7087點。恒生科技指數收報4403點，跌1.2%。

藍籌股成交金額380.47億元，佔大市成交36.54%；科指成份股成交金額238.95億元，佔大市成交22.95%；國指成份股成交金額333.18億元，佔大市成交32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.26%，至164.05億元，佔大市成交15.75%。牛熊證成交金額73.79億元，減少17.56%；窩輪成交金額90.26億元，增加3.28%。

藍籌16隻升，65隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升7.83%，收報18.46元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.57%，收報15.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.68元，升2.22%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報35.75元，跌5.92%。

恒指跌穿50天線(19774.17點)。科指下試50天線(4268.77點)。

北水南下合計淨流出13.87億元，終止連續2日流入。北水本月累計流入548.53億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.2%，低見19608.32點，是9月26日19176.58點後最低。連跌4日，累計跌1231.76點，對上一次連跌4日是10月17日。

科指曾跌最多2.09%，低見4363.62點，是10月18日4329.92點後最低。連跌4日，累計跌274.21點，對上一次連跌4日是10月17日。

國指曾跌最多1.28%，低見7035.67點，是9月26日6783.64點後最低。連跌4日，累計跌459.29點，對上一次連跌4日是10月17日。

個股表現

網傳小米SU7交付慢 雷軍：只用230日已生產10萬輛。小米（1810）收報28.2元，跌0.88%。

匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債。匯控（0005）收報69.35元，跌0.14%。

比亞迪（1211）擬明年初於韓國銷售其乘用車。收報271.6元，跌0.88%。

金斯瑞生物（1548）聯營傳奇生物第三季虧損擴大至1.25億美元。收報10.66元，跌2.38%。

鳳凰衛視（2008）附屬鳳凰新媒體第三季虧損收窄至1849萬人幣。收報1.39元，跌2.8%。

K CASH集團（2483）獲5.5億元銀團貸款。收報1.74元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報4.09元，跌1.92%。

法拉帝（9638）收報23.65元，升2.38%。

京東（9618）收報140.4元，跌2.57%。

網易（9999）收報120元，跌0.74%。

新秀麗（1910）收報17.92元，跌1.86%。

騰訊（0700）收報398.2元，跌1.39%。

津上機床中國（1651）收報10.94元，跌2.84%。

偉易達（0303）半年少賺6.6%至8740萬美元，中期息17美仙。收報53.45元，跌3.52%。

毛記葵涌（1716）委任梁海蕊為執行董事。收報0.36元，跌5.26%。

中教控股（0839）料全年盈利最多跌72%。收報3.88元，跌18.32%。

宋都服務（9608）獲Black Cat償還900萬澳元可換股票據。收報0.169元，無升跌。

騰訊音樂（1698）上季經調整純利升28.8%至18.1億人幣，盤前暫跌逾5%。收報41.45元，跌8.4%。

證監會對鼎益豐（0612）前主席展開研訊，因涉嫌操縱環球智能股份及推高股價。收報0.132元，跌5.71%。

奈雪的茶（2150）：「不加糖鮮果茶」系列月售490萬杯，續推進「健康戰略」。收報1.52元，無升跌。

沈南鵬減持新火科技（1611）。收報2.32元，跌12.45%。

澳博（0880）第三季扭虧轉賺1億元，經調整EBITDA升逾八成。收報2.72元，升0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，應星控股（1440）創上市新高，見18元，收報18元，升2.86%；九方智投控股（9636）創上市新高，見29.6元，收報27.85元，跌2.28%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.64元，收報35.34元，升0.34%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8997.75元，收報8997.75元，升0.04%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.18元，收報19.18元，升1.48%；Ａ潘渡招商區塊鏈（3112）創上市新高，見19.9元，收報19.9元，升1.53%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157元，收報1157元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1073.8元，收報1073.8元，升0.07%；博雅互動（0434）創52周高，見3.24元，收報2.96元，升17.46%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見253元，收報252.6元，升1.04%；世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升62.75%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.247元，收報0.238元，升34.46%；佰達國際控股（1949）創52周高，見1.3元，收報1.3元，升5.69%；富智康集團（2038）創52周高，見1.04元，收報1.01元，升16.09。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，瑞昌國際控股（1334）低見0.75元，收報0.81元，跌4.71%；力高集團（1622）低見0.28元，收報0.285元，無升跌；醫思健康（2138）低見0.63元，收報0.63元，跌5.97%；力高健康生活（2370）低見0.35元，收報0.355元，跌1.39%；友寶在線（2429）低見4.25元，收報4.49元，升3.46%；太美醫療科技（2576）低見5.25元，收報5.25元，跌5.58%；迪信通（6188）低見0.79元，收報0.79元，跌19.39%；盈利時（6838）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；長久股份（6959）低見5.13元，收報5.13元，跌4.65%；永泰生物－Ｂ（6978）低見1.58元，收報1.66元，升2.47%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，載通（0062）低見8.01元，收報8.26元，無升跌；結好控股（0064）低見0.135元，收報0.135元，跌1.46%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；香港興業國際（0480）低見0.9元，收報0.92元，升1.1%；首程控股（0697）低見1.01元，收報1.03元，升0.98%；金活醫藥集團（1110）低見0.42元，收報0.425元，跌7.61%；奧思集團（1161）低見0.81元，收報0.81元，跌2.41%；博維智慧（1204）低見2.48元，收報2.48元，跌10.14%；國際家居零售（1373）低見1.03元，收報1.04元，升0.97%。

異動股

上升異動股，包括，世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升62.75%；聚利寶控股（8527）收報0.41元，升38.98%；浩柏國際（8431）收報0.041元，升36.67%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.247元，收報0.238元，升34.46%；恆富控股（0643）收報0.4元，升29.03%；中國新消費集團（8275）收報0.164元，升28.13%；神通機器人教育（8206）收報0.045元，升25%；世紀金花（0162）收報0.099元，升23.75%；鴻騰（6088）收報3.1元，升20.16%；匯量科技（1860）收報5.78元，升19.92%。

下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.093元，跌28.46%；迪信通（6188）創上市新低，見0.79元，收報0.79元，跌19.39%；中教控股（0839）收報3.88元，跌18.32%；合豐集團（2320）收報0.082元，跌18%；雋泰控股（0630）收報0.048元，跌15.79%；中國天弓控股（0428）收報0.425元，跌15%；新石文化（1740）收報0.074元，跌14.94%；辰興發展（2286）收報0.34元，跌12.82%；民商創科（1632）收報0.24元，跌12.73%；中港石油（0632）收報0.175元，跌12.5%。

其他報道

法巴據報裁減10%中國投行職位

吉利據報洽購德國空中的士初創多數股權

特朗普據報會試圖阻止TikTok「不賣就禁」法案

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 貨幣總結餘減少

6萬億置換地方債發行落地 河南省周五將率先發行

投資基金公會委任浦偉光為首位榮譽顧問

路透社：美國調查瑞銀俄羅斯客戶

網傳小米SU7交付慢 雷軍：只用230日已生產10萬輛

Seven & I 據報考慮580億美元管理層收購

蘋果據報擬推出AI掛牆式平板

匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債

深圳11月上旬一手樓銷情按月升34%

比亞迪擬明年初於韓國銷售其乘用車

人民幣中間價較預期強 差距3個月最大 人民幣升值

中證監據報增加與全球銀行徵詢頻率 了解對刺激措施看法

A股三大指數全線低開 人行今淨投放2157億元

恒指低開174點 科指跌1.4% 京東跌2% 蔚來跌5%

金斯瑞生物聯營傳奇生物第三季虧損擴大至1.25億美元

鳳凰衛視附屬鳳凰新媒體第三季虧損收窄至1849萬人幣

上證報：居民存款10月大減5700億元 股票、基金增

K CASH集團獲5.5億元銀團貸款

港股ADR跌256點 夜期低水216點 騰訊、京東、網易等業績

美債息上升 金龍指數見逾1個月低 美股下跌 道指跌382點