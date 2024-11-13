恒指今早低開174點，高位跌83點，低位跌238點，高低波幅155點。上升股份比例為14.55%，下跌為38.09%，無升跌為47.34%。

恒指半日跌125點或0.63%，報19721點，大市成交金額1041億元；國指跌39點或0.55%，報7087點。恒生科技指數收報4403點，跌1.2%。

藍籌股成交金額380.47億元，佔大市成交36.54%；科指成份股成交金額238.95億元，佔大市成交22.95%；國指成份股成交金額333.18億元，佔大市成交32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.26%，至164.05億元，佔大市成交15.75%。牛熊證成交金額73.79億元，減少17.56%；窩輪成交金額90.26億元，增加3.28%。

藍籌16隻升，65隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升7.83%，收報18.46元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.57%，收報15.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.68元，升2.22%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報35.75元，跌5.92%。

恒指跌穿50天線(19774.17點)。科指下試50天線(4268.77點)。

北水南下合計淨流出13.87億元，終止連續2日流入。北水本月累計流入548.53億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.2%，低見19608.32點，是9月26日19176.58點後最低。連跌4日，累計跌1231.76點，對上一次連跌4日是10月17日。

科指曾跌最多2.09%，低見4363.62點，是10月18日4329.92點後最低。連跌4日，累計跌274.21點，對上一次連跌4日是10月17日。

國指曾跌最多1.28%，低見7035.67點，是9月26日6783.64點後最低。連跌4日，累計跌459.29點，對上一次連跌4日是10月17日。

個股表現

網傳小米SU7交付慢 雷軍：只用230日已生產10萬輛。小米（1810）收報28.2元，跌0.88%。

匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債。匯控（0005）收報69.35元，跌0.14%。

比亞迪（1211）擬明年初於韓國銷售其乘用車。收報271.6元，跌0.88%。

金斯瑞生物（1548）聯營傳奇生物第三季虧損擴大至1.25億美元。收報10.66元，跌2.38%。

鳳凰衛視（2008）附屬鳳凰新媒體第三季虧損收窄至1849萬人幣。收報1.39元，跌2.8%。

K CASH集團（2483）獲5.5億元銀團貸款。收報1.74元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報4.09元，跌1.92%。

法拉帝（9638）收報23.65元，升2.38%。

京東（9618）收報140.4元，跌2.57%。

網易（9999）收報120元，跌0.74%。

新秀麗（1910）收報17.92元，跌1.86%。

騰訊（0700）收報398.2元，跌1.39%。

津上機床中國（1651）收報10.94元，跌2.84%。

偉易達（0303）半年少賺6.6%至8740萬美元，中期息17美仙。收報53.45元，跌3.52%。

毛記葵涌（1716）委任梁海蕊為執行董事。收報0.36元，跌5.26%。

中教控股（0839）料全年盈利最多跌72%。收報3.88元，跌18.32%。

宋都服務（9608）獲Black Cat償還900萬澳元可換股票據。收報0.169元，無升跌。

騰訊音樂（1698）上季經調整純利升28.8%至18.1億人幣，盤前暫跌逾5%。收報41.45元，跌8.4%。

證監會對鼎益豐（0612）前主席展開研訊，因涉嫌操縱環球智能股份及推高股價。收報0.132元，跌5.71%。

奈雪的茶（2150）：「不加糖鮮果茶」系列月售490萬杯，續推進「健康戰略」。收報1.52元，無升跌。

沈南鵬減持新火科技（1611）。收報2.32元，跌12.45%。

澳博（0880）第三季扭虧轉賺1億元，經調整EBITDA升逾八成。收報2.72元，升0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，應星控股（1440）創上市新高，見18元，收報18元，升2.86%；九方智投控股（9636）創上市新高，見29.6元，收報27.85元，跌2.28%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.64元，收報35.34元，升0.34%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8997.75元，收報8997.75元，升0.04%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.18元，收報19.18元，升1.48%；Ａ潘渡招商區塊鏈（3112）創上市新高，見19.9元，收報19.9元，升1.53%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157元，收報1157元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1073.8元，收報1073.8元，升0.07%；博雅互動（0434）創52周高，見3.24元，收報2.96元，升17.46%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見253元，收報252.6元，升1.04%；世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升62.75%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.247元，收報0.238元，升34.46%；佰達國際控股（1949）創52周高，見1.3元，收報1.3元，升5.69%；富智康集團（2038）創52周高，見1.04元，收報1.01元，升16.09。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，瑞昌國際控股（1334）低見0.75元，收報0.81元，跌4.71%；力高集團（1622）低見0.28元，收報0.285元，無升跌；醫思健康（2138）低見0.63元，收報0.63元，跌5.97%；力高健康生活（2370）低見0.35元，收報0.355元，跌1.39%；友寶在線（2429）低見4.25元，收報4.49元，升3.46%；太美醫療科技（2576）低見5.25元，收報5.25元，跌5.58%；迪信通（6188）低見0.79元，收報0.79元，跌19.39%；盈利時（6838）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；長久股份（6959）低見5.13元，收報5.13元，跌4.65%；永泰生物－Ｂ（6978）低見1.58元，收報1.66元，升2.47%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，載通（0062）低見8.01元，收報8.26元，無升跌；結好控股（0064）低見0.135元，收報0.135元，跌1.46%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；香港興業國際（0480）低見0.9元，收報0.92元，升1.1%；首程控股（0697）低見1.01元，收報1.03元，升0.98%；金活醫藥集團（1110）低見0.42元，收報0.425元，跌7.61%；奧思集團（1161）低見0.81元，收報0.81元，跌2.41%；博維智慧（1204）低見2.48元，收報2.48元，跌10.14%；國際家居零售（1373）低見1.03元，收報1.04元，升0.97%。

異動股

上升異動股，包括，世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升62.75%；聚利寶控股（8527）收報0.41元，升38.98%；浩柏國際（8431）收報0.041元，升36.67%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.247元，收報0.238元，升34.46%；恆富控股（0643）收報0.4元，升29.03%；中國新消費集團（8275）收報0.164元，升28.13%；神通機器人教育（8206）收報0.045元，升25%；世紀金花（0162）收報0.099元，升23.75%；鴻騰（6088）收報3.1元，升20.16%；匯量科技（1860）收報5.78元，升19.92%。

下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.093元，跌28.46%；迪信通（6188）創上市新低，見0.79元，收報0.79元，跌19.39%；中教控股（0839）收報3.88元，跌18.32%；合豐集團（2320）收報0.082元，跌18%；雋泰控股（0630）收報0.048元，跌15.79%；中國天弓控股（0428）收報0.425元，跌15%；新石文化（1740）收報0.074元，跌14.94%；辰興發展（2286）收報0.34元，跌12.82%；民商創科（1632）收報0.24元，跌12.73%；中港石油（0632）收報0.175元，跌12.5%。

其他報道

法巴據報裁減10%中國投行職位

吉利據報洽購德國空中的士初創多數股權

特朗普據報會試圖阻止TikTok「不賣就禁」法案

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 貨幣總結餘減少

6萬億置換地方債發行落地 河南省周五將率先發行

投資基金公會委任浦偉光為首位榮譽顧問

路透社：美國調查瑞銀俄羅斯客戶

網傳小米SU7交付慢 雷軍：只用230日已生產10萬輛

Seven & I 據報考慮580億美元管理層收購

蘋果據報擬推出AI掛牆式平板

匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債

深圳11月上旬一手樓銷情按月升34%

比亞迪擬明年初於韓國銷售其乘用車

人民幣中間價較預期強 差距3個月最大 人民幣升值

中證監據報增加與全球銀行徵詢頻率 了解對刺激措施看法

A股三大指數全線低開 人行今淨投放2157億元

恒指低開174點 科指跌1.4% 京東跌2% 蔚來跌5%

金斯瑞生物聯營傳奇生物第三季虧損擴大至1.25億美元

鳳凰衛視附屬鳳凰新媒體第三季虧損收窄至1849萬人幣

上證報：居民存款10月大減5700億元 股票、基金增

K CASH集團獲5.5億元銀團貸款

港股ADR跌256點 夜期低水216點 騰訊、京東、網易等業績

美債息上升 金龍指數見逾1個月低 美股下跌 道指跌382點