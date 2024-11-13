早前國家自然資源部公布關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知後，銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，此乃一項積極措施，若得以實現，將有助為陷入困境的內房提供流動資金，並限制房地產市場的新增供應。
鄭懷武預期，措施將在2025年首季實施，預算為5000億至1萬億元人民幣（下同），對存量閒置土地收購的詳細實施程序看法正面，並預期2024年底前閒置土地資料庫更新，以及專項債資金準備就緒後，部分收購將於2025年首季實現。
該行估計，假設有50家主要的受困民營內房參與該計劃，此5000億至 1 萬億元的專項債資金將足以改善受困內房的流動資金狀況，因此為每家內房轉化成 100 億至 200 億元的額外流動性。
鄭懷武相信，政策制定者的積極行動將有助緩解內地房地產板塊的流動性問題及穩定內房未來數月的銷售情況，並推動內房股價。
該行偏好國企如華潤置地（1109）及中海外（0688），優質非國企龍湖（0960）等。物管股方面，傾向華潤萬象（1209）、中海物業（2669）、保利物業（6049）、綠城服務（2869）及永升（1995）。
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