快遞運輸公司FedEx宣布，增加青島至美國的國際貨運航線班次，並正式啟用青島國際口岸操作中心，進一步加強FedEx在華物流網路佈局。
這航線從青島膠東國際機場起飛，經停日本大阪，前往美國田納西州的孟菲斯。航線自今年5月開始每周試運營一班，升級後將增至周一至周五營運，每周5個航班，採用B777貨機執飛，增加航班將會令青島及山東地區客戶出口北美的包裹和重貨的運輸時間相比以往縮短一天，部分出口美國的貨件可實現次日送達。
此外，FedEx青島國際口岸操作中心也正式投入服務，成為繼北京、上海、廣州、深圳的國際口岸操作中心之後，FedEx在中國的第五個國際口岸操作中心。新設施位於青島膠東國際機場，佔地面積約2,000平方公尺，配備全自動分揀系統，有效提升FedEx對當地進出口貨物的處理能力和操作效率，為山東客戶提供高效暢通的物流和清關體驗。
FedEx表示，今年是集團進入中國市場40周年，FedEx在中國擁五個國際口岸操作中心，分別位於北京、上海、廣州、深圳以及青島，擁有近1.1萬名員工和近3,000輛遞送車，每周進出中國大陸的國際航班超過300架。
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