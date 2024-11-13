瑞銀投資銀行大中華消費品研究主管彭燕燕表示，預見未來12個月內可能會有更多貿易戰的新聞報道或政策出台，但實際上從中國政府的政策和企業的對策來看，已經出現了一些積極的變化。這是瑞銀在這個時間點對整個消費品行業仍保持謹慎樂觀的重要原因。
彭燕燕指，對中國消費品行業保持謹慎樂觀，認為政策開始發力，而社會消費零售總額有明顯增長趨勢。雖然家電行業受到潛在的關稅影響，但過去六年，許多公司已經將面向美國的供應鏈轉移到了中國以外的市場。
彭燕燕指，自第三季末，特別是8月份以來，看到政策端開始發力。對於消費，最重要的政策是家電「以舊換新」的政策。根據瑞銀的預測，國家宣佈的3000億「以舊換新」政策中，估計有300到600億直接與家電相關，這是中央政府的補貼。在中央政府補貼的基礎上，看到從8月份起，各地方政府也出台了相應的家電行業補貼政策。不僅是家電，還看到相關家居行業最近在「雙11」期間也有一些補貼措施。
根據10月份國慶日的數據顯示，相較於9月份，社會消費零售總額的增長趨勢有了明顯改善。除了家電，餐飲行業的表現也有所改善。比如上海在9月底針對餐飲行業及相關消費品行業推出的消費券政策，確實拉動了相關行業的增長。
談及未來潛在的關稅影響，彭燕燕認為，對於消費品公司來說，家電行業受到的影響最大。家電行業的許多公司在過去十幾年的全球化布局中，收入中大約50%或更多來自海外市場。根據該行最近與家電企業的交流，他們的國際化步伐不會因為美國關稅的提升而放緩，主要原因在於過去的貿易摩擦背景下，許多公司已經進行了相應調整，包括將面向美國的供應鏈轉移到中國以外的市場，如東南亞、拉美。很多企業現在針對美國出口的供應鏈完全與中國無關，這是過去六年間企業進行的重大戰略調整。
根據今年的數據，家電行業的增長更多來自非美地區，如東南亞、非洲和拉美，這些地區正在取代傳統的歐美市場，成為家電企業出口增長的驅動力。
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