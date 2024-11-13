彭燕燕指，對中國消費品行業保持謹慎樂觀，認為政策開始發力，而社會消費零售總額有明顯增長趨勢。雖然家電行業受到潛在的關稅影響，但過去六年，許多公司已經將面向美國的供應鏈轉移到了中國以外的市場。

彭燕燕指，自第三季末，特別是8月份以來，看到政策端開始發力。對於消費，最重要的政策是家電「以舊換新」的政策。根據瑞銀的預測，國家宣佈的3000億「以舊換新」政策中，估計有300到600億直接與家電相關，這是中央政府的補貼。在中央政府補貼的基礎上，看到從8月份起，各地方政府也出台了相應的家電行業補貼政策。不僅是家電，還看到相關家居行業最近在「雙11」期間也有一些補貼措施。

根據10月份國慶日的數據顯示，相較於9月份，社會消費零售總額的增長趨勢有了明顯改善。除了家電，餐飲行業的表現也有所改善。比如上海在9月底針對餐飲行業及相關消費品行業推出的消費券政策，確實拉動了相關行業的增長。

談及未來潛在的關稅影響，彭燕燕認為，對於消費品公司來說，家電行業受到的影響最大。家電行業的許多公司在過去十幾年的全球化布局中，收入中大約50%或更多來自海外市場。根據該行最近與家電企業的交流，他們的國際化步伐不會因為美國關稅的提升而放緩，主要原因在於過去的貿易摩擦背景下，許多公司已經進行了相應調整，包括將面向美國的供應鏈轉移到中國以外的市場，如東南亞、拉美。很多企業現在針對美國出口的供應鏈完全與中國無關，這是過去六年間企業進行的重大戰略調整。

根據今年的數據，家電行業的增長更多來自非美地區，如東南亞、非洲和拉美，這些地區正在取代傳統的歐美市場，成為家電企業出口增長的驅動力。

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