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恒指收市僅跌23點 國指、A股倒升 北水轉流出 韓圜兩年最弱

市場憂慮特朗普政策將推高通脹，降低減息機會，美匯指數隔晚升穿106，見5月1日後新高，隔晚美債息升、美股回落。亞洲時段，日圓貶值見3個月最弱，韓圜兌美元亦貶值至兩年最弱，日股跌逾1.2%，韓股挫逾2.5%，韓國Kospi指數創逾一年最低收盤位；菲律賓股市也進入回調，較10月高點下跌11%。今早人民幣中間價遠較市場預期為強，釋放逆周期調節信號，人民幣升值，A股先跌後回升，港股亦跌幅收窄，國指更倒升。恒指國指早段創逾一個月新低，科指創逾三周低，恒指、科指收市4連跌。大市成交減少，北水轉流出，金額兩周最多，恒指波幅收至一周最窄。今晚美國將公布通脹數據，美期暫跌逾0.2%。

恒指今早低開174點，高位跌6點，低位跌238點，高低波幅232點。上升股份比例為24.93%，下跌為36.93%，無升跌為38.13%。

恒指收市跌23點或0.12%，報19823點，大市成交金額1846億元，較上日減少21.18%，是11月5日1699.1億元成交後最少；國指升3點或0.05%，報7130點。恒生科技指數收報4455點，跌0.03%。

藍籌股成交金額736.48億元，佔大市成交39.89%；科指成份股成交金額454.29億元，佔大市成交24.6%；國指成份股成交金額640.5億元，佔大市成交34.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.76%，至183.57億元，佔大市成交9.94%。牛熊證成交金額84.69億元，減少5.38%；窩輪成交金額98.87億元，增加13.14%。

藍籌23隻升，52隻下跌，7隻無升跌。中升（0881）升7.59%，收報18.42元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.37%，收報16.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，15隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報52元，升3.9%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報54.3元，跌4.49%。

恒指曾穿50天線(19776.2點)。科指下試50天線(4269.81點)。

北水南下合計淨流出45.51億元，終止連續2日流入，流出金額是10月30日後最多，當日流出47.79億元。北水本月累計流入516.89億元，按月減少38.33%，N/A，金額是9月後新低，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.2%，低見19608.32點，是9月26日19176.58點後最低。今日收市報19823.45點，是9月25日後收市新低，當日報19129.1點。連跌4日，累計跌1129.89點，對上一次連跌4日是10月17日。

科指曾跌最多2.09%，低見4363.62點，是10月18日4329.92點後最低。收市報4455.67點，是10月17日後收市新低，當日報4349.77點。連跌4日，累計跌221.97點，對上一次連跌4日是10月17日。

國指曾跌最多1.28%，低見7035.67點，是9月26日6783.64點後最低。收市報7130.93點，是11月11日後收市新高，當日報7355.57點。

午後消息股表現

小米首部「細摺」手機MIX Flip據報備貨量增四成至50萬部網傳小米SU7交付慢 雷軍：只用230日已生產10萬輛。小米（1810）收報28.9元，升1.58%。

銀河國際證券：專項債資金收購閒置土地有助為財困內房注流動資金。

藍籌內房

中海外（0688）收報14.34元，升0.14%。

龍湖（0960）收報12.24元，跌1.61%。

華潤置地（1109）收報25.05元，跌0.2%。

非藍籌內房

寶龍地產（1238）收報0.57元，跌5%。

融創（1918）收報2.84元，跌0.7%。

佳兆業（1638）收報0.255元，跌5.56%。

新城發展（1030）收報2.22元，跌2.2%。

龍光地產（3380）收報1.06元，升0.95%。

世茂集團（0813）收報1.3元，跌1.52%。

雅居樂（3383）收報0.9元，跌3.23%。

時代中國（1233）收報0.365元，跌8.75%。

 

津上機床（1651）半年多賺54% 派中期息0.45元。收報11.28元，升0.18%。

今早及隔晚消息股表現

匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債。匯控（0005）收報69.45元，無升跌。

比亞迪（1211）擬明年初於韓國銷售其乘用車。收報275元，升0.36%。

金斯瑞生物（1548）聯營傳奇生物第三季虧損擴大至1.25億美元。收報10.92元，無升跌。

鳳凰衛視（2008）附屬鳳凰新媒體第三季虧損收窄至1849萬人幣。收報1.42元，跌0.7%。

K CASH集團（2483）獲5.5億元銀團貸款。收報1.69元，跌2.87%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報4.17元，無升跌。

法拉帝（9638）收報22.6元，跌2.16%。

京東（9618）收報141.8元，跌1.6%。

網易（9999）收報120.6元，跌0.25%。

新秀麗（1910）收報17.96元，跌1.64%。

騰訊（0700）收報403.8元，無升跌。

津上機床中國（1651）收報11.28元，升0.18%。

偉易達（0303）半年少賺6.6%至8740萬美元，中期息17美仙。收報53.7元，跌3.07%。

毛記葵涌（1716）委任梁海蕊為執行董事。收報0.365元，跌3.95%。

中教控股（0839）料全年盈利最多跌72%。收報3.92元，跌17.47%。

宋都服務（9608）獲Black Cat償還900萬澳元可換股票據。收報0.172元，升1.78%。

騰訊音樂（1698）上季經調整純利升28.8%至18.1億人幣，盤前暫跌逾5%。收報42.7元，跌5.64%。

證監會對鼎益豐（0612）前主席展開研訊，因涉嫌操縱環球智能股份及推高股價。收報0.133元，跌5%。

奈雪的茶（2150）：「不加糖鮮果茶」系列月售490萬杯，續推進「健康戰略」。收報1.53元，升0.66%。

沈南鵬減持新火科技（1611）。收報2.36元，跌10.94%。

澳博（0880）第三季扭虧轉賺1億元，經調整EBITDA升逾八成。收報2.74元，升1.11%。

破頂股表現

破頂股包括，應星控股（1440）創上市新高，見18.1元，收報17.76元，升1.49%；九方智投控股（9636）創上市新高，見29.6元，收報27.8元，跌2.46%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.64元，收報35.32元，升0.28%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8999元，收報8999元，升0.06%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.18元，收報19.18元，升1.48%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見897.1元，收報897.1元，升0.05%；Ａ潘渡招商區塊鏈（3112）創上市新高，見19.9元，收報19.83元，升1.17%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8341.1元，收報8341.1元，升0.05%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.57元，收報9.57元，升0.42%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157元，收報1157元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1073.8元，收報1073.8元，升0.07%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7752.85元，收報7752.85元，升0.62%；博雅互動（0434）創52周高，見3.24元，收報2.88元，升14.29%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見253元，收報250.8元，升0.32%；世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.56元，收報0.53元，升107.84%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.255元，收報0.24元，升35.59%；佰達國際控股（1949）創52周高，見1.37元，收報1.27元，升3.25%；富智康集團（2038）創52周高，見1.04元，收報0.93元，升6.9%；百宏實業（2299）創52周高，見4.7元，收報4.7元，升4.44%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.032元，收報0.033元，跌8.33%；瑞昌國際控股（1334）低見0.75元，收報0.85元，無升跌；力高集團（1622）低見0.28元，收報0.285元，無升跌；中木國際（1822）低見0.226元，收報0.226元，跌1.74%；金石控股集團（1943）低見0.107元，收報0.114元，跌5%；醫思健康（2138）低見0.63元，收報0.63元，跌5.97%；力高健康生活（2370）低見0.35元，收報0.355元，跌1.39%；友寶在線（2429）低見4.25元，收報4.41元，升1.61%；友芝友生物－Ｂ（2496）低見4.99元，收報4.99元，跌0.2%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.58元，收報13元，無升跌。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.68元，收報6.73元，升0.3%；載通（0062）低見8.01元，收報8.27元，升0.12%；結好控股（0064）低見0.135元，收報0.136元，跌0.73%；大生地產（0089）低見1.83元，收報1.85元，跌6.09%；王氏國際（0099）低見1.15元，收報1.15元，無升跌；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.46元，升1.1%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.152元，收報0.17元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.053元，收報0.055元，跌5.17%。

異動股

上升異動股，包括，世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.56元，收報0.53元，升107.84%；亨泰（0197）收報0.46元，升43.75%；中國新消費集團（8275）收報0.18元，升40.63%；九台農商銀行（6122）收報1.41元，升39.6%；從玉智農（0875）收報1.68元，升37.7%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.255元，收報0.24元，升35.59%；聚利寶控股（8527）收報0.38元，升28.81%；浩柏國際（8431）收報0.038元，升26.67%；環球數碼創意（8271）收報0.086元，升26.47%；鴻騰（6088）收報3.14元，升21.71%。

下跌異動股，包括，領地控股（6999）收報0.15元，跌21.88%；現代中藥集團（1643）收報0.405元，跌20.59%；獅騰控股（2562）收報12.5元，跌19.77%；植華集團（1842）收報0.107元，跌17.69%；中教控股（0839）收報3.92元，跌17.47%；中國派對文化（1532）收報0.086元，跌17.31%；辰興發展（2286）收報0.325元，跌16.67%；中國上城（2330）收報0.125元，跌15.54%；冠轈控股（1872）收報1.24元，跌15.07%；普樂師集團控股（2486）收報7.17元，跌14.23%。

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