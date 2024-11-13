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騰訊第三季經調整純利598.13億人幣升33% 勝預期

騰訊（0700）公布第三季業績，上季收入為1671.9億元（人民，下同），按年增8%，稍遜市場預期的1679.3億元；淨利潤為532.3億元，按年增47%，勝預期的453.3億元。集團第三季經調整純利598.13億元，按年增33%，同勝預期543.7億元。

以今年首三季計，集團收入4878.11億元，按年增7%；淨利潤為1427.49億元，按年增62%；經調整純利1673.91億元，按年增46%。

集團第三季增值服務收入826.95億元，按年升9%，國際市場遊戲收入增長9%至145億元，包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁，不過收入增速顯明顯落後於總流水增速，因部分遊戲的留存率提高，集團相應延長收入遞延周期；本土市場遊戲收入亦升14%至309億元，主要受《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。此外，社交網絡收入按年增長4%至人309億元，受惠於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。

此外，集團第三季起將網絡廣告業務改名為營銷服務，以體現線上營銷平台提供的廣泛營銷解決方案及配套技術服務。該外部收入按年升17%至300億元，主要受惠於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。遊戲及電商行業的廣告開支同比有所增長，超過房地產及食品飲料行業縮減的開支。

金融科技及企業服務收入531億元，按年增2%，金融科技服務收入按年保持穩定，理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而同比增長，支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降；企業服務業務收入同比上升，主要由於雲服務收入及商家技術服務費增長。

騰訊績前股價收市報403.8元，無升跌。

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