今次延期派息的決定涉及一定程度的代價，皆因永續債有股息制動機制（Dividend Stopper）的條款限制：若發行人存在拖欠永續債派息的情況，發行人不能回購或提前贖回優先權相同及較低的證券，以及不能進行任何酌情股息分派。

不過，路勁將多張債券展期時，已把它們的條款進行修訂，讓公司能把「特定資產」所得的款項用於回購、提前贖回或償還被展期的債券，這些回購、提前贖回或償還被視為強制義務，股息制動機制將不適用。

「特定資產」包括香港晉環項目（80% 款項）、印尼收費公路（50% 款項）及上海悅茂府項目（80% 款項），項目所得的現金流可用於低價回購固定年期債券的本金及償還相關的本金，支撐着這些固定年期債券的價格，但公司其餘的資金或資產所得的現金流則不能用於低價回購債券（包括永續債）。

施家頌指這次永續債暫停派息，無疑犧牲了永續債持有人的部分利益，但增加如期償還固定年期債券票息及本金的可能性，間接導致固定年期債券與永續債持有人利益不一致。

對於固定年期債券持有人而言，若路勁能夠避開實際性債務違約，可利用該三項「特定資產」所得現金流用於還債，則尚算是有利局面。不過，考慮到違約風險不低的情況下，而且在債務違約後，這些固定年期債券的價格很可能會下跌至與永續債相若水平，即約12 - 14元，債價下行幅度或會較大，施家頌認為投資者可把出售這些固定年期債券視為主要選項。

對於永續債持有人而言，投資者只能等待正式債務違約並進行債務重組，或是路勁擺脫流動性困境後，重新恢復派發被延遲的永續債票息。

從下行風險角度而言，由於公司並非處於資不抵債的狀態，其有部分較具價值的資產，而永續債的低價很大機會已反映了其債務重組或清盤後的回收價值，故此未必有太大的進一步下跌風險。施家頌認為投資者可考慮繼續持有永續債，但須留意等待重組的不確定性及持續被延遲派發票息的風險。

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