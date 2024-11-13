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中國基建投資11月15日除牌

聯交所宣布，由11月15日上午 9 時起取消中國基建投資（0600）的上市地位。該公司的股份自2022年7月11日起已暫停買賣，若該公司未能於2024年1月10日或之前復牌，聯交所有權將該公司除牌。

該公司未能於2024年1月10日或之前履行聯交所訂下的復牌指引而復牌。於2024年1月26日，上市委員會決定根據《上市規則》第 6.01A（1）條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

於2024年2月5日，該公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。於2024年5月9日，上市覆核委員會維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。

於2024年6月11日，該公司就上市覆核委員會的決定向高等法院申請司法覆核許可。於2024 年 10月31日，高等法院頒令終止該申請。

按此，聯交所將於2024年11月15日上午9 時起取消該公司的上市地位。

聯交所建議，該公司股東如對除牌的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。

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