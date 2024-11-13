該公司未能於2024年1月10日或之前履行聯交所訂下的復牌指引而復牌。於2024年1月26日，上市委員會決定根據《上市規則》第 6.01A（1）條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

於2024年2月5日，該公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。於2024年5月9日，上市覆核委員會維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。

於2024年6月11日，該公司就上市覆核委員會的決定向高等法院申請司法覆核許可。於2024 年 10月31日，高等法院頒令終止該申請。

按此，聯交所將於2024年11月15日上午9 時起取消該公司的上市地位。

聯交所建議，該公司股東如對除牌的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。

其他報道

FSMOne：路勁永續債延派息可省年度利息支出約5.2億元

David Webb增持黛麗斯

楊協成再增持維他奶

太興置業盈警 料中期轉蝕5580萬元

騰訊第三季經調整純利598.13億人幣升33% 勝預期

全日沽空金額減34% 盈富沽空減72%

恒指收市僅跌23點 國指、A股倒升 北水轉流出 韓圜兩年最弱

瑞銀：中國消費品行業謹慎樂觀 看好大眾消費品及家電

特朗普任馬斯克領導「政府效率部」代號撞名狗狗幣 帶動幣價累升逾倍

【有片：投資王道】特朗普政府縮減部門開支 羅素2000指數看俏

A股三大指數齊倒升 創板指拗腰彈1%

日圓貶值 見逾3個月最弱

FedEx增加青島至美國國際貨運航線班次至每周5班

小米首部「細摺」手機MIX Flip據報備貨量增四成至50萬部

【有片：埋身擊】紐約期油反覆下跌 只適宜短線博反彈

銀河國際證券：專項債資金收購閒置土地有助為財困內房注流動資金

半日沽空金額增3% 盈富沽空增1倍 街貨一周最少

野村上調今年內地GDP增長預測至4.8%

恒指半日跌125點 科指跌1% 北水轉流出 藥明跌4% 蔚來跌5%

津上機床半年多賺54% 派中期息0.45元

法巴據報裁減10%中國投行職位

吉利據報洽購德國空中的士初創多數股權

特朗普據報會試圖阻止TikTok「不賣就禁」法案