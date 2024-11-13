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華新手袋盈喜 料中期最多賺2900萬升38%

華新手袋（2683）發盈喜，預計至9月止六個月純利介乎約2500萬元至2900萬元，增幅介乎19%至38%，去年同期純利為2100萬元，純利增加主要因為收益增加約1800萬元或5%至約3.52億元，受惠新客戶的持續訂單及來自歐洲（尤其是荷蘭）的銷售；及集團售出貨品數量增加，而導致收益增加。

集團又指，因持續實施若干嚴格成本控制措施，成功減少集團的基礎生產運營成本，令毛利及毛利率上升。

然而，有關增加部分被以下因素緩解，包括行政開支增加，主要是由於僱員福利開支增加，與銷售活動水平上升相符；報告期間貿易應收款項減值撥備增加，反映出適用預期信貸虧損模型的貿易應收款項水平上升，及報告期間應課稅溢利增加導致所得稅開支增加。

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