京東（9618）公布「雙11」期間香港地區表現，多種產品均呈現爆發增長；手機類商品成交額同比增長170%，iPhone 16 Pro Max最為熱銷，帶動蘋果（美：AAPL）品牌成交額同比增長達208%。此外，國產手機品牌vivo成交額同比錄得逾3倍增長，榮耀成交額同比增長達117%。
美妝護膚商品雙11在港成交額同比增長130%，SkinCeuticals（修麗可）同比增長超4倍，L'Oreal（歐萊雅）同比增長155%，SK-II同比增長122%，La Mer（海藍之謎）等品牌均實現雙位數增長。母嬰品類成交額亦同比增長134%，Pampers（幫寶適）同比增長達7.6倍，全棉時代、Stokke、babycare等品牌成交額同比增長均超100%。
京東股價今日收市報141.8元，跌1.6%。
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