美妝護膚商品雙11在港成交額同比增長130%，SkinCeuticals（修麗可）同比增長超4倍，L'Oreal（歐萊雅）同比增長155%，SK-II同比增長122%，La Mer（海藍之謎）等品牌均實現雙位數增長。母嬰品類成交額亦同比增長134%，Pampers（幫寶適）同比增長達7.6倍，全棉時代、Stokke、babycare等品牌成交額同比增長均超100%。

京東股價今日收市報141.8元，跌1.6%。

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