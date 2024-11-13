對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按2%的稅率徵收契稅。

同時，取消普通住宅和非普通住宅標準的城市，納稅人建造普通標準住宅出售，增值額未超過扣除項目金額20%的，繼續免徵土地增值稅。

北京市、上海市、廣州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅標準的，取消普通住宅和非普通住宅標準後，與全國其他地區適用統一的個人銷售住房增值稅政策，對該城市個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。

財政部、稅務總局、住房城鄉建設部有關司負責人就促進房地產市場平穩健康發展稅收政策表示，此次調整將各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點。調整後，東部地區為1.5%，中部和東北地區為1%，西部地區為0.5%。

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