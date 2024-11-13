11月9日至11日計，SHOPLINE香港商戶的GMV按周上升約三成，較去年增長再多9.5個百分點。因應雙 11促銷盛行，不少商戶推行限時折扣促銷，吸引消費者「無慮即決」，個別美妝商戶於11月11日的單日訂單量按年增102%，累積交易總額比之前兩周升111%、總訂單量亦增164%。

「雙 11」單日交易額首10位的商戶當中，有3間都有直播促銷；更有售賣生活百貨的商戶連續兩晚通宵直播，總銷售額破六位數字，雙11單日交易額亦比10月平均單日交易額增110%。

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