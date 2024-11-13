moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

SHOPLINE香港商戶「雙 11」單日GMV按年升四成 保健用品最暢銷

SHOPLINE公布，旗下香港商戶今年「雙 11」24小時內GMV（商品交易總額）按年大升39.8%；單日最高銷量產品首三位依次為「保健用品」、「護膚精華」、及「燉老雞湯」，「魚油丸」更成為保健用品當中最高銷量產品，單日賣出超過1,000件。

11月9日至11日計，SHOPLINE香港商戶的GMV按周上升約三成，較去年增長再多9.5個百分點。因應雙 11促銷盛行，不少商戶推行限時折扣促銷，吸引消費者「無慮即決」，個別美妝商戶於11月11日的單日訂單量按年增102%，累積交易總額比之前兩周升111%、總訂單量亦增164%。

「雙 11」單日交易額首10位的商戶當中，有3間都有直播促銷；更有售賣生活百貨的商戶連續兩晚通宵直播，總銷售額破六位數字，雙11單日交易額亦比10月平均單日交易額增110%。

其他報道

內地再出招救樓市 住宅交易契稅減至最低1%

京東：雙11香港錄爆發性增長 手機成交額按年升1.7倍

華新手袋盈喜 料中期最多賺2900萬升38%

國基建投資11月15日除牌

FSMOne：路勁永續債延派息可省年度利息支出約5.2億元

David Webb增持黛麗斯

楊協成再增持維他奶

太興置業盈警 料中期轉蝕5580萬元

騰訊第三季經調整純利598.13億人幣升33% 勝預期

全日沽空金額減34% 盈富沽空減72%

恒指收市僅跌23點 國指、A股倒升 北水轉流出 韓圜兩年最弱

瑞銀：中國消費品行業謹慎樂觀 看好大眾消費品及家電

特朗普任馬斯克領導「政府效率部」代號撞名狗狗幣 帶動幣價累升逾倍

【有片：投資王道】特朗普政府縮減部門開支 羅素2000指數看俏

A股三大指數齊倒升 創板指拗腰彈1%

日圓貶值 見逾3個月最弱

FedEx增加青島至美國國際貨運航線班次至每周5班

小米首部「細摺」手機MIX Flip據報備貨量增四成至50萬部

【有片：埋身擊】紐約期油反覆下跌 只適宜短線博反彈

銀河國際證券：專項債資金收購閒置土地有助為財困內房注流動資金

半日沽空金額增3% 盈富沽空增1倍 街貨一周最少

野村上調今年內地GDP增長預測至4.8%

恒指半日跌125點 科指跌1% 北水轉流出 藥明跌4% 蔚來跌5%