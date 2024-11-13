SHOPLINE公布，旗下香港商戶今年「雙 11」24小時內GMV（商品交易總額）按年大升39.8%；單日最高銷量產品首三位依次為「保健用品」、「護膚精華」、及「燉老雞湯」，「魚油丸」更成為保健用品當中最高銷量產品，單日賣出超過1,000件。
11月9日至11日計，SHOPLINE香港商戶的GMV按周上升約三成，較去年增長再多9.5個百分點。因應雙 11促銷盛行，不少商戶推行限時折扣促銷，吸引消費者「無慮即決」，個別美妝商戶於11月11日的單日訂單量按年增102%，累積交易總額比之前兩周升111%、總訂單量亦增164%。
「雙 11」單日交易額首10位的商戶當中，有3間都有直播促銷；更有售賣生活百貨的商戶連續兩晚通宵直播，總銷售額破六位數字，雙11單日交易額亦比10月平均單日交易額增110%。
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