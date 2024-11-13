匯豐、瑞銀及麥格理維持澳博目標價在3.2元、3元及2.6元水平，及維持持有、購入及中性評級。

根據澳博新聞稿引述主席何超鳳指，在接下來的季度，集團將策略性地優化產品及服務組合以開拓客源，其中包括在上葡京推出多元化的餐飲選擇、提升會議展覽的承接力，以及在新葡京增加10%的客房供應量。

隨著博彩總收入持續呈現同比及季度環比增長，他們有信心集團於人才及項目的投資，將繼續創造持久和長期的價值。該集團又預計，將新馬路「金碧文娛中心」活化成「金碧坊」美食集中地，預計於12月20日開幕。

另麥格理引述最新第三方數據顯示，澳門在上周日均錄得賭收5.7億澳門元，料今個月賭收可介乎169億至179億澳門元，接年增長5至12%。當中銀河娛樂（0027）的市場佔有率增至21%。銀河娛樂今日股價收報34.15元，跌1.44%。

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