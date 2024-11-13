金涌投資（1328）公告，與第四範式（6682）之戰略合作，並與對方訂立了一份不具約束力的戰略合作框架備忘錄，根據戰略合作備忘錄，公司及第四範式將探索可行的合作，包括戰略發展及資本市場舉措，當中建議公司可以在與第四範式進一步協商訂立最終具體協議的基礎上，為對方提供一系列的服務，包括業務發展及拓展方面的建議服務、投資財務建議、現金管理產品及╱或資產配置等方面服務。金涌投資預期就上述所提供之服務收取費用。
金涌投資相信，戰略合作備忘錄為公司業務能力及潛能的一個有力證明，認為與第四範式根據戰略合作備忘錄項下擬進行之合作可增加集團收入來源更多元化的機會。
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