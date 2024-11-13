阿里健康（0241）公布，截至今年9月底止中期經調整淨利潤額錄9.78億元（人民幣，下同），按年增長52.2%，淨利潤7.69億元，升72.8%，續不派中期息。
期內總收入升10.2%至142.7億元，當中醫藥電商平台業務收入增長67.5%，達17.1億元。醫藥自營業務收入達121億元，升5.9%。
截至2024年9月30日，阿里健康經營的淘天醫療健康品服務平台擁有年化活躍消費者超過3億。天貓健康平台商品交易總額（GMV）在過去6個月中實現按年穩定增長，在線商品數增長超20%至7,800萬個庫存單位，服務商家數增長逾25%至4萬家以上。
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