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廣州農商行擬100億售債權資產 料錄稅前虧損3.4億元人民幣

廣州農村商業銀行（1551）公布，董事會批准轉讓資產，初步估計代價總額預計約100億元人民幣（下同）。所轉讓資產為該行依法享有的債權資產，即本行持有的若干信貸資產及其他資產。今次交易的稅前虧損預期約為3.40億元。實際金額將於該行相應會計期間業績公告的財務報表中反映。截至今日公告日期，買方尚未確定。

截至2024年9月30 日，所轉讓資產的本金金額約為118.61億元、利息金額合計約26.72億元，代墊司法費用合計約5900萬元，債權金額合計約為145.92億元。截至2024年9月30日，考慮已計提的資產減值準備等，所轉讓資產賬面價值約為103.40億元。

廣州農商行指，今次交易的募集資金預計約100億元，擬用於該行之一般性運營資金。 所轉讓資產轉讓後將有效降低不良貸款率和撥備計提額、提升效益水平。該行將會根據實際業務需要使用所得資金。

廣州農商行指，將進一步提升精細化管理水平，優化資產結構、改善資產質量。今次交易完成後，所轉讓資產所有權將從廣州農商行轉移到買方，並收取相應現金代價。今次所轉讓資產風險分類為關注、次級、可疑及損失類資產，相關資產出表後，廣州農商行的風險資產規模將減少。

今次交易，將有效提升廣州農商行風險抵禦 能力，提高經營效率與盈利能力，同時優化廣州農商行業務結構和資產質量，為實現整體穩定運營及長期發展奠定基礎。

 