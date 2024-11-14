美國2年期債息先升後跌，曾創3個月高，10年期債息升。美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息倒掛收至兩年最窄。金龍指數逾一個月低，道指、標指升，納指下跌。美國核心通脹數據符合預期，交易員對聯儲局下月減息概率的預期升至80%。花旗依然預計聯儲局12月減息50個基點。雖然對通脹下行抱有信心，但三位聯儲局官員認為不確定因素的增多使得央行在減息問題上要保持謹慎。
美國共和黨保住在眾議院微弱多數席位，隨著參眾兩院控制權均歸共和黨把持，特朗普在推動立法等方面將受到更小制約。受特朗普勝選和聯儲局減息預期推動，比特幣歷史性突破9.3萬美元大關，自大選以來累計漲幅達到33%。
道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.11%，報43958點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報5985點。納斯達克綜合指數收跌50點，或0.27%，報19230點。
家得寶升1.76%，報410.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而聯合健康跌1.4%，報605.87元，拖低道指54點。
科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.12元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報178.88元，跌1.5%，亞馬遜(美：AMZN)收市報214.1元，升2.48%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報580元，跌0.82%，英偉達(美：NVDA)收市報146.27元，跌1.36%，微軟(美：MSFT)收市報425.2元，升0.51%，Tesla (美：TSLA)收市報330.24元，升0.53%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報501點。德國DAX指數收跌0.17%，報19003點；法國CAC 40指數跌0.15%，報7216點；英國富時100指數收漲0.06%，報8030點。
納斯達克中國金龍指數收跌1.09%，報6568點。
美國2年期債息曾高見4.3677厘，是7月31日4.3894厘後最高。其後曾倒跌，低見4.2416厘，是11月8日4.164厘後最低。收市報4.2857厘，是11月11日後收市新低，當日報4.2539厘。
美國10年期債息曾升最多0.76%，高見4.461厘，是11月6日4.4768厘後最高。收市報4.4512厘，是7月1日後收市新高，當日報4.4613厘。連升3日，累計升0.1468厘，對上一次連升3日是10月23日。
美2年期10年期債息差曾高見17.61基點，是11月7日19.07基點後最闊。收市報16.126基點，是11月6日後收市最闊，當日報16.561基點。連續3日擴闊，累計11.3。點，對上一次連升3日是10月29日。
美3個月10年期債息曾收窄至5.162基點，是2022年11月9日2.537基點後最高。收市報5.235基點，是2022年11月7日後收市最窄，當日報13.176基點。連續3日收窄，累計18.551基點，對上一次連升3日是11月1日。
金龍指數曾跌最多1.35%，是11月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.96%。低見6551.18點，是9月25日6226.37點後最低。收市報6568.4點，是9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連跌2日，累計跌381.71點，對上一次連跌2日是10月30日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月17日。
道指曾升最多0.52%，是11月11日後最大升幅，當日升幅為1.13%。高見44141.33點，是11月12日44405.73點後最高。收市報43958.19點，是11月11日後收市新高，當日報44293.13點。
標指曾升最多0.4%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見6008.19點，是11月12日6009.92點後最高。收市報5985.38點，是11月11日後收市新高，當日報6001.35點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月25日。
納指曾跌最多0.47%，是11月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.67%。低見19191.13點，是11月12日19168.52點後最低。今日收市報19230.72點，是11月6日後收市新低，當日報18983.46點。連跌2日，累計跌68.04點，對上一次連跌2日是10月31日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月17日。
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