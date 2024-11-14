美國共和黨保住在眾議院微弱多數席位，隨著參眾兩院控制權均歸共和黨把持，特朗普在推動立法等方面將受到更小制約。受特朗普勝選和聯儲局減息預期推動，比特幣歷史性突破9.3萬美元大關，自大選以來累計漲幅達到33%。

道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.11%，報43958點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報5985點。納斯達克綜合指數收跌50點，或0.27%，報19230點。

家得寶升1.76%，報410.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而聯合健康跌1.4%，報605.87元，拖低道指54點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.12元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報178.88元，跌1.5%，亞馬遜(美：AMZN)收市報214.1元，升2.48%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報580元，跌0.82%，英偉達(美：NVDA)收市報146.27元，跌1.36%，微軟(美：MSFT)收市報425.2元，升0.51%，Tesla (美：TSLA)收市報330.24元，升0.53%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報501點。德國DAX指數收跌0.17%，報19003點；法國CAC 40指數跌0.15%，報7216點；英國富時100指數收漲0.06%，報8030點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.09%，報6568點。

美國2年期債息曾高見4.3677厘，是7月31日4.3894厘後最高。其後曾倒跌，低見4.2416厘，是11月8日4.164厘後最低。收市報4.2857厘，是11月11日後收市新低，當日報4.2539厘。

美國10年期債息曾升最多0.76%，高見4.461厘，是11月6日4.4768厘後最高。收市報4.4512厘，是7月1日後收市新高，當日報4.4613厘。連升3日，累計升0.1468厘，對上一次連升3日是10月23日。

美2年期10年期債息差曾高見17.61基點，是11月7日19.07基點後最闊。收市報16.126基點，是11月6日後收市最闊，當日報16.561基點。連續3日擴闊，累計11.3。點，對上一次連升3日是10月29日。

美3個月10年期債息曾收窄至5.162基點，是2022年11月9日2.537基點後最高。收市報5.235基點，是2022年11月7日後收市最窄，當日報13.176基點。連續3日收窄，累計18.551基點，對上一次連升3日是11月1日。

金龍指數曾跌最多1.35%，是11月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.96%。低見6551.18點，是9月25日6226.37點後最低。收市報6568.4點，是9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連跌2日，累計跌381.71點，對上一次連跌2日是10月30日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月17日。

道指曾升最多0.52%，是11月11日後最大升幅，當日升幅為1.13%。高見44141.33點，是11月12日44405.73點後最高。收市報43958.19點，是11月11日後收市新高，當日報44293.13點。

標指曾升最多0.4%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見6008.19點，是11月12日6009.92點後最高。收市報5985.38點，是11月11日後收市新高，當日報6001.35點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月25日。

納指曾跌最多0.47%，是11月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.67%。低見19191.13點，是11月12日19168.52點後最低。今日收市報19230.72點，是11月6日後收市新低，當日報18983.46點。連跌2日，累計跌68.04點，對上一次連跌2日是10月31日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月17日。

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