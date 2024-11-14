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港股ADR跌243點 夜期低水211點 阿里、吉利、嗶哩嗶哩等業績

美股上升，港股ADR跌243點或1.24%，報19603點，夜期跌195點或0.99%，報19612點，夜期低水211點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.78%，折合報390.06元；阿里巴巴（9988）升0.23%，折合報89.48元；美團（3690）跌0.11%，折合報171.53元；匯控（0005）升0.85%，折合報70.02元；建行（0939）跌0.26%，折合報5.89元。

道期現升0.049%；標期現升0.01%；納期現跌0.03%。日本東證指數現升0.55%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.5%。

VIX指數隔晚跌4.69%或0.69點，報14.02點。

紐油現跌0.36%或0.25美元，報68.18美元；布油現升0.54%或0.39美元，報72.28美元；金價現跌0.02%或0.75美元，報2572.23美元；LME 銅期貨隔晚跌1.03%或95美元，報9047美元。比特幣現升1.35%或1197.85美元，報89831.76美元；美國10年期債息現升0.39%或0.0177厘，報4.4689厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、安能物流（9956）、嗶哩嗶哩（9626）、吉利（0175）、京東物流（2618）、聯想（0992）、平安好醫生（1833）、莎莎國際（0178）、謝瑞麟（0417）、東方表行集團（0398）、金融壹賬通（6638）等。

譚仔國際（2217）中期溢利按年減近56%至3606萬，每股中期息1.35仙。

廣州農商行（1551）擬100億售債權資產，料錄稅前虧損3.4億元人民幣。

阿里健康（0241）半年多賺73%至7.69億人幣，續不派中期息。

金涌投資（1328）：與第四範式（6682）簽戰略合作MOU，研提供投資財務建議等服務。

澳博（0880）季度扭虧大行寄望高端中場及新計劃驅動，何超鳳：新葡京增一成房。

內地再出招救樓市，住宅交易契稅減至最低1%。

京東（9618）：雙11香港錄爆發性增長，手機成交額按年升1.7倍。

華新手袋（2683）盈喜，料中期最多賺2900萬升38%。

中國基建投資（0600）11月15日除牌。

David Webb增持黛麗斯（0333）

楊協成再增持維他奶（0345）

太興置業（0277）盈警，料中期轉蝕5580萬元。

騰訊（0700）第三季經調整純利598.13億人幣升33%，勝預期。

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