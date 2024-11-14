恒指今早低開197點或1%，報19626點，大市成交金額22億元；國指今早低開84點或1.18%，報7046點。恒生科技指數開市報4388點，跌1.51%。上升股份比例為4.74%，下跌為7.56%，無升跌為87.68%。
藍籌4隻升，69隻下跌，9隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.4%，報17.36元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.79%，報12.32元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，26隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報8.57元，無升跌；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.5元，跌3.39%。
恒指續低於50天線(19808.95點)。科指下試50天線(4286.37點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報89.15元，跌1.55%。
安能物流（9956）無成交，報8.1元。
嗶哩嗶哩（9626）開市報165.3元，跌2.07%。
吉利（0175）開市報13.88元，跌1.14%。
京東物流（2618）開市報15.54元，跌1.77%。
聯想（0992）開市報9.55元，跌1.55%。
平安好醫生（1833）開市報15.12元，升2.02%。
莎莎國際（0178）無成交，報0.66元。
謝瑞麟（0417）無成交，報0.84元。
東方表行集團（0398）無成交，報3.52元。
金融壹賬通（6638）無成交，報0.7元。
譚仔國際（2217）中期溢利按年減近56%至3606萬，每股中期息1.35仙。無成交，報0.76元。
廣州農商行（1551）擬100億售債權資產，料錄稅前虧損3.4億元人民幣。無成交，報1.6元。
阿里健康（0241）半年多賺73%至7.69億人幣，續不派中期息。開市報4.16元，跌0.24%。
金涌投資（1328）：與第四範式（6682）簽戰略合作MOU，研提供投資財務建議等服務。金涌投資開市報0.064元，升14.29%。
第四範式（6682）開市報48元，跌0.52%。
澳博（0880）季度扭虧大行寄望高端中場及新計劃驅動，何超鳳：新葡京增一成房。無成交，報2.74元。
內地再出招救樓市，住宅交易契稅減至最低1%。
中海外（0688）開市報14.2元，跌0.98%。
龍湖（0960）開市報12.36元，升0.98%。
華潤置地（1109）開市報25.05元，無升跌。
合景泰富（1813）無成交，報0.51元。
綠城中國（3900）開市報9.46元，跌1.15%。
寶龍地產（1238）開市報0.58元，升1.75%。
萬科（2202）開市報7.1元，升2.45%。
融創（1918）開市報3元，升5.63%。
禹洲（1628）無成交，報0.095元。
佳兆業（1638）開市報0.255元，無升跌。
新城發展（1030）開市報2.26元，升1.8%。
龍光地產（3380）開市報1.08元，升1.89%。
世茂集團（0813）開市報1.37元，升5.38%。
雅居樂（3383）開市報0.92元，升2.22%。
時代中國（1233）開市報0.36元，跌1.37%。
奧園（3883）開市報0.33元，無升跌。
旭輝（0884）開市報0.375元，升2.74%。
富力（2777）開市報1.98元，升10%。
京東（9618）：雙11香港錄爆發性增長，手機成交額按年升1.7倍。開市報139元，跌1.97%。
華新手袋（2683）盈喜，料中期最多賺2900萬升38%。開市報0.4元，升6.67%。
中國基建投資（0600）11月15日除牌。停牌。
David Webb增持黛麗斯（0333）。無成交，報0.3元。
楊協成再增持維他奶（0345）。開市報10.46元，無升跌。
太興置業（0277）盈警，料中期轉蝕5580萬元。無成交，報2.41元。
騰訊（0700）第三季經調整純利598.13億人幣升33%，勝預期。開市報401.6元，跌0.54%。
破頂股包括，嘉藝控股（1025）無成交，報0.36元；中國天保集團（1427）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，升7.14%。
異動股
上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）開市報0.345元，升15%；金涌投資（1328）開市報0.064元，升14.29%；富力（2777）開市報1.98元，升10%；NEXION TECH（8420）開市報0.035元，升9.38%；花樣年（1777）開市報0.133元，升8.13%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，升7.14%；華新手袋國際控股（2683）開市報0.4元，升6.67%；亨泰（0197）開市報0.49元，升6.52%；華視集團控股（1111）開市報0.41元，升6.49%。
下跌異動股，包括，怡俊集團控股（2442）開市報1.3元，跌7.14%；國農金融投資（8120）開市報0.044元，跌6.38%；滿地科技股份（1400）開市報0.015元，跌6.25%；利時集團控股（0526）開市報0.205元，跌5.96%；中國口腔產業（8406）開市報0.102元，跌5.56%；宏橋（1378）開市報12.32元，跌4.79%；鑫達投資控股（1281）開市報0.14元，跌4.76%；新東方（9901）見52周低43.5元，開市報43.5元，跌4.5%。
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