報告指，受訪者下調了中國消費者支出前景的預期，更趨保守。預計中國消費者會繼續把錢留在儲蓄帳戶裡的受訪者佔比為63%，高於10月份的47%。

受訪者對中國股市的短線預期不高。34%的受訪者打算等更可信的寬鬆跡象出現之後再加倉，高於10月份的19%。不過，投資者對中國股市長期前景的看法大有回暖。

55%的受訪者認為中國股市處於結構性降級過程中，明顯低於10月份的75%，降至接近兩年低點的水平。

在亞洲，日本仍是受訪者最青睞的市場，超配日本的受訪者淨比例最高，達45%。排第二的中國遠遠落後於日本，僅為8%，而中國配置比例的上升繼續以印度配置比例的下降為代價。

美銀此次調查11月1日至7日進行，120位受訪者回覆，資產管理總規模為2,480億美元。

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