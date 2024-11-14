美匯指數高見106.675，是2023年11月1日107.113後最高，人民幣、日圓齊齊貶值，見3個月最弱。
美匯指數現報106.627，升0.14%，連續升5日，累計升2.119，對上一次連續升5日是10月4日。
每美元兌日圓曾升值最多0.39%，升值至156.06日圓，是7月23日157.1日圓後最強。現報155.91日圓，升值0.29%。連續升值4日，累計升值3.27日圓，對上一次連續升值4日是10月30日。
每百日圓兌港元曾貶值最多0.37%，貶值至4.9861，是7月23日4.9694後最弱。現報4.9906，跌0.28%。連續貶值4日，累計貶值0.103，對上一次連續貶值4日是10月30日。
離岸人民幣曾貶值最多0.22%，貶值至7.2596元，是7月30日7.2761元後最弱。現報7.2535元，貶值0.14%。連續貶值5日，累計貶值0.1052元，對上一次連續貶值5日是10月3日。
在岸人民幣曾貶值最多0.15%，貶值至7.245元，是8月2日7.2468元後最弱。現報7.2428元，貶值0.12%。
其他報道
恒指低開197點 科指跌1.5% 宏橋跌4% 金山軟件跌3%
港股ADR跌243點 夜期低水211點 阿里、吉利、嗶哩嗶哩等業績
港交所首次「打風不停市」 天文台料10時20分改發三號強風信號