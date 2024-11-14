許繹彬說，今日可謂香港金融業一個「歷史時刻」，今次「打風不停市」，相信能迅速增加成交，政策只是與世界重要市場接軌，能與其他國家爭一日之長短，在現行香港疲弱的經濟下，如在8號風球下，仍能保持2000億元成交，相信在印花稅的進帳下，庫房亦會帶來不少收益，可謂締造雙嬴，百利而無害。

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