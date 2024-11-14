香港快運（HK Express） 公布，為慶祝11月17日長者日，特別送上「65+老友記限定旅遊優惠」給一眾老友記，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，都可以用低至港幣2元，預訂來回機票，玩盡多達20個亞洲精選航點。老友記於初次預訂指定優惠機票的時候，更可以用2元選擇標準座位，讓大家可以按自己喜好選擇坐窗口/走廊位，一齊體驗更舒適、自在的飛行旅程！指定活動網站只供合資格人士預訂機票。如有其他機票預訂需求，例如未滿65歲的同行家人或旅伴的機票預訂，請於官網主頁/ 手機應用程式/ WeChat小程序另行購買。
「長者2蚊優惠」航點包括，北京（大興）、三亞、寧波、檳城^、台北、台中、高雄 、花蓮^、峴港、河內、富國島^、馬尼拉、克拉克。
而首爾、靜岡^、廣島、仙台^、高松、名古屋、沖繩，『經濟飛』單程票價低至65元。
以上優惠適用於2024年11月21日至2025年7月10日的旅遊日期，以下航點除外。
仙台：2025年1月17日至2025年7月10日
靜岡：2024年12月17日至2025年3月29日
檳城：2024年11月21日至2025年7月10日
富國島：2024年12月6日至2025年7月10日
花蓮：2024年12月12日至2025年7月10日
步驟 1︰於指定活動網站揀選出發地、目的地、出發日期 / 回程日期，然後進行航班搜尋。
步驟 2︰選擇你想乘搭的航班同時間後，按『繼續』填寫你的個人資料。
步驟 3︰請確保你的個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已經年滿65歲。
步驟 4︰揀選你所需要的附加項目（如寄艙行李、機上餐點等），並使用信用卡/ 銀聯卡/ 支付寶/ 微信支付付款。
其他報道
恒指低開197點 科指跌1.5% 宏橋跌4% 金山軟件跌3%
港股ADR跌243點 夜期低水211點 阿里、吉利、嗶哩嗶哩等業績
港交所首次「打風不停市」 天文台料10時20分改發三號強風信號