「長者2蚊優惠」航點包括，北京（大興）、三亞、寧波、檳城^、台北、台中、高雄 、花蓮^、峴港、河內、富國島^、馬尼拉、克拉克。

而首爾、靜岡^、廣島、仙台^、高松、名古屋、沖繩，『經濟飛』單程票價低至65元。

以上優惠適用於2024年11月21日至2025年7月10日的旅遊日期，以下航點除外。

仙台：2025年1月17日至2025年7月10日

靜岡：2024年12月17日至2025年3月29日

檳城：2024年11月21日至2025年7月10日

富國島：2024年12月6日至2025年7月10日

花蓮：2024年12月12日至2025年7月10日

購買「65+老友記限定優惠」機票的步驟：

步驟 1︰於指定活動網站揀選出發地、目的地、出發日期 / 回程日期，然後進行航班搜尋。

步驟 2︰選擇你想乘搭的航班同時間後，按『繼續』填寫你的個人資料。

步驟 3︰請確保你的個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已經年滿65歲。

步驟 4︰揀選你所需要的附加項目（如寄艙行李、機上餐點等），並使用信用卡/ 銀聯卡/ 支付寶/ 微信支付付款。

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