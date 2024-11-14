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恒指半日跌173點 首次「打風不停市」 半日成交跌21% 北水轉流入

美國下月減息預期升溫，不過市場延續「特朗普交易」，美匯、美債上升，亞洲市場個別發展，日圓貶值推動出口股上升，日股、韓股、澳股均上升。相反，人民幣雖同樣貶值，但A股、港股則下跌，恒指、科指連跌第5日。港股首次「打風不停市」，半日成交較上日午市減少21.8%，北水則轉流入。

恒指今早低開197點，高位升35點，低位跌212點，高低波幅248點。上升股份比例為16.79%，下跌為34.6%，無升跌為48.6%。

恒指半日跌173點或0.88%，報19649點，大市成交金額814億元，較上日午市減少21.8%；國指跌69點或0.98%，報7060點。恒生科技指數收報4392點，跌1.43%。

藍籌股成交金額343.26億元，佔大市成交42.16%；科指成份股成交金額236.56億元，佔大市成交29.06%；國指成份股成交金額309.83億元，佔大市成交38.06%。

24隻雙櫃台股，總成交0.24億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少36.55%，至116.47億元，佔大市成交14.29%。牛熊證成交金額47.23億元，減少44.22%；窩輪成交金額69.23億元，減少29.98%。

藍籌18隻升，61隻下跌，3隻無升跌。騰訊（0700）升1.58%，收報410.2元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌9.12%，收報11.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9元，升5.02%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報51.7元，跌4.79%。

恒指續低於50天線(19809.42點)。科指下試50天線(4286.44點)。

北水南下合計淨流入72.44億元，終止單日流出，淨流入金額是11月12日97.91億元後最多。北水本月累計流入589.33億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.07%，低見19611.13點，是11月13日19608.32點後最低。連跌5日，累計跌1303.43點，對上一次連跌5日是9月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月28日。

科指曾跌最多1.7%，低見4379.94點，是11月13日4363.62點後最低。連跌5日，累計跌285.62點，對上一次連跌5日是2023年12月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月5日。

國指曾跌最多1.26%，低見7040.91點，是11月13日7035.67點後最低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月23日。

個股表現

融創（1918）融創房地產據報新增被強制執行近16.7億人幣 累計金額升至逾440億元。收報2.75元，跌3.17%。

國泰（0293）旗下香港快運推「長者2蚊優惠」 買機票、揀位 玩盡亞洲精彩航點。收報8.07元，升0.12%。

金活醫藥（1110）：兩名前員工被廉署落案起訴 對集團無重大不利影響。見52周低0.4元，收報0.415元，跌3.49%。

再鼎醫藥（9688）後續發售2億美元美國存託股份。收報22.7元，跌2.99%。

港交所（0388）首次「打風不停市」。收報308元，跌0.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報89.15元，跌1.55%。

安能物流（9956）收報8.17元，升0.86%。

嗶哩嗶哩（9626）收報164.6元，跌2.49%。

吉利（0175）收報14.08元，升0.28%。

京東物流（2618）收報14.74元，跌6.83%。

聯想（0992）收報9.47元，跌2.37%。

平安好醫生（1833）收報15.44元，升4.18%。

莎莎國際（0178）收報0.67元，升1.52%。

謝瑞麟（0417）收報0.84元，無升跌。

東方表行集團（0398）收報3.49元，跌0.85%。

金融壹賬通（6638）收報0.7元，無升跌。

譚仔國際（2217）中期溢利按年減近56%至3606萬，每股中期息1.35仙。平上市低位0.74元，收報0.75元，跌1.32%。

廣州農商行（1551）擬100億售債權資產，料錄稅前虧損3.4億元人民幣。收報1.6元，無升跌。

阿里健康（0241）半年多賺73%至7.69億人幣，續不派中期息。收報4.17元，無升跌。

金涌投資（1328）：與第四範式（6682）簽戰略合作MOU，研提供投資財務建議等服務。收報0.072元，升28.57%。

第四範式（6682）收報43.6元，跌9.64%。

澳博（0880）季度扭虧大行寄望高端中場及新計劃驅動，何超鳳：新葡京增一成房。收報2.71元，跌1.09%。

內地再出招救樓市，住宅交易契稅減至最低1%。

藍籌內房

中海外（0688）收報14.02元，跌2.23%。

龍湖（0960）收報11.62元，跌5.07%。

華潤置地（1109）收報24.25元，跌3.19%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.5元，跌1.96%。

綠城中國（3900）收報9.57元，無升跌。

寶龍地產（1238）收報0.57元，無升跌。

萬科（2202）收報6.73元，跌2.89%。

融創（1918）收報2.75元，跌3.17%。

禹洲（1628）收報0.098元，升3.16%。

佳兆業（1638）收報0.25元，跌1.96%。

新城發展（1030）收報2.14元，跌3.6%。

龍光地產（3380）收報1.05元，跌0.94%。

世茂集團（0813）收報1.27元，跌2.31%。

雅居樂（3383）收報0.89元，跌1.11%。

時代中國（1233）收報0.345元，跌5.48%。

奧園（3883）收報0.325元，跌1.52%。

旭輝（0884）收報0.36元，跌1.37%。

富力（2777）收報1.8元，無升跌。

京東（9618）：雙11香港錄爆發性增長，手機成交額按年升1.7倍。收報135.6元，跌4.37%。

華新手袋（2683）盈喜，料中期最多賺2900萬升38%。創52周高，見0.47元，收報0.43元，升14.67%。

中國基建投資（0600）11月15日除牌。停牌。

David Webb增持黛麗斯（0333）。收報0.3元，無升跌。

楊協成再增持維他奶（0345）。創52周高，見11元，收報10.8元，升3.25%。

太興置業（0277）盈警，料中期轉蝕5580萬元。收報2.41元，無升跌。

騰訊（0700）第三季經調整純利598.13億人幣升33%，勝預期。收報410.2元，升1.58%。

破頂股表現

破頂股包括，一脈陽光（2522）創上市新高，見46.45元，收報46.45元，升4.74%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.24元，收報11.23元，升3.5%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見32.92元，收報32.82元，升3.14%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.3元，收報11.22元，升3.03%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見8.99元，收報8.99元，升2.8%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.438元，收報1.438元，升3.3%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.442元，收報1.442元，升3%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見10.43元，收報10.43元，升3.57%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.365元，升4.29%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見11元，收報10.8元，升3.25%；國華（0370）創52周高，見0.31元，收報0.29元，升5.45%；世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.59元，收報0.485元，跌8.49%；香港寬頻（1310）創52周高，見3.94元，收報3.88元，升2.92%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.3元，收報0.28元，無升跌；曠逸國際（1683）創52周高，見0.29元，收報0.25元，升4.17%；匯量科技（1860）創52周高，見6.42元，收報5.74元，升0.53%；元征科技（2488）創52周高，見6.55元，收報6.48元，升4.01%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，俊知集團（1300）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；醫思健康（2138）低見0.6元，收報0.62元，跌1.59%；創業集團控股（2221）低見0.068元，收報0.068元，跌9.33%；百奧賽圖－Ｂ（2315）低見5.7元，收報5.76元，無升跌；濠暻科技（2440）低見0.8元，收報0.8元，跌3.61%；ＥＤＡ集團控股（2505）低見2.24元，收報2.27元，無升跌；太美醫療科技（2576）低見5.14元，收報5.17元，跌4.79%；康華醫療（3689）低見0.242元，收報2.15元，跌0.92%；永順控股香港（6812）低見0.141元，收報0.141元，跌10.19%；長久股份（6959）低見4.69元，收報4.74元，跌7.6%。

36隻股份創52周低，其中包括，大快活集團（0052）低見6.67元，收報6.67元，跌0.89%；結好控股（0064）低見0.135元，收報0.135元，跌0.74%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；利基控股（0240）低見0.85元，收報0.95元，跌2.06%；大家樂集團（0341）低見7.4元，收報7.45元，跌0.4%；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；利亞零售（0831）低見0.465元，收報0.465元，跌3.13%；中國港能（0931）低見0.37元，收報0.38元，無升跌；金活醫藥集團（1110）低見0.4元，收報0.415元，跌3.49%。

異動股

上升異動股，包括，羅馬元宇宙集團（8072）收報0.34元，升30.77%；金涌投資（1328）收報0.072元，升28.57%；QUANTUMPH-P（2228）收報6.24元，升28.4%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.238元，升23.32%；力天影業（9958）收報0.172元，升21.99%；辰興發展（2286）收報0.395元，升21.54%；濠亮環球（8118）收報0.069元，升18.97%；金山雲（3896）收報2.66元，升17.7%；微盟集團（2013）收報1.93元，升17.68%；新焦點（0360）收報0.06元，升15.38%。

下跌異動股，包括，九台農商銀行（6122）收報1.13元，跌19.86%；方舟健客（6086）收報5.53元，跌16.72%；雅居投資控股（8426）收報0.265元，跌15.87%；HOME CONTROL（1747）收報0.32元，跌15.79%；宏光半導體（6908）收報0.58元，跌14.71%；金輪天地控股（1232）收報0.062元，跌13.89%；順泰控股（1335）收報0.132元，跌13.16%；致浩達控股（1707）收報0.069元，跌12.66%；盛京銀行（2066）收報1.02元，跌11.3%；實德環球（0487）收報0.071元，跌11.25%。

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