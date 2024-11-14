零售化妝品股莎莎（0178）公布，截至今年九月底的中期少賺68.36%至3240.8萬元，每股基本盈利為0.01元﹔派中期息每股0.0075元，2023年中期無派息，相等於期內盈利約72%，集團指將維持穩定的股息政策。
集團上半年營業額下跌10.4%至19.205億元，當中線下營業額為15.243億元，線上營業額為3.962億元。集團指營業額下跌主要由於集團的核心市場香港及澳門面臨挑戰。營運壓力主要因為宏觀市場疲弱、 核心市場港澳本地居民持續北上華南地區旅遊、出境旅遊大幅增加，部分原因是港元兌一籃子其他貨幣（包括日圓）相對強勢，從而減少了本地消費 ，以及訪港澳的中國內地旅客消費時變得審慎。
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不過，由於中國內地線上銷售渠道錄得增長，以及新加坡自2024年4月起開營運五間實體店舖，有助減輕以上影響。
按市場劃分，上半年港澳總營業額按年跌18.4%至14.03億元，佔總營業額73.1%，2023年中期為80.2%，上半年港澳地區期內盈利為4400萬元，較2023年中期盈利1.15億元大幅收窄。
上半年內地總營業額按年增27.2%至3.112億元，佔總營業額16.2%，2023年中期為11.4%，期內內地業務的虧損由2023年中期虧損1200萬元，改善至期內虧損1000萬元。
上半年東南亞總營業額按年增14.8%至2.01億元，佔總營業額10.5%，2023年中期為8.2%，東南亞市場上半年錄得虧損為70萬元，2023年中期則盈利120萬元，集團預期該地區的業績將會改善。
同店方面，上半年港澳市場的同店銷售及線下銷售分別下跌24.3%及19.4%；東南亞的線下銷售按年增長18.5%，同店銷售則上升4.3%。
截至2024年9月30日，集團在所有地區經營共178間零售店舖，當中在港及澳核心旅遊區共有26間店舖，總店數為82間，當中9間在澳門；內地則按年減少12間店舖，至23間；東南亞方面，馬來西亞68間店舖及新加坡5間店舖。
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