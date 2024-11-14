moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

莎莎半年盈利跌68%派中期息0.75仙 將維持穩定股息政策

零售化妝品股莎莎（0178）公布，截至今年九月底的中期少賺68.36%至3240.8萬元，每股基本盈利為0.01元﹔派中期息每股0.0075元，2023年中期無派息，相等於期內盈利約72%，集團指將維持穩定的股息政策。

集團上半年營業額下跌10.4%至19.205億元，當中線下營業額為15.243億元，線上營業額為3.962億元。集團指營業額下跌主要由於集團的核心市場香港及澳門面臨挑戰。營運壓力主要因為宏觀市場疲弱、 核心市場港澳本地居民持續北上華南地區旅遊、出境旅遊大幅增加，部分原因是港元兌一籃子其他貨幣（包括日圓）相對強勢，從而減少了本地消費 ，以及訪港澳的中國內地旅客消費時變得審慎。 

相關報道：莎莎：10月至11月首10日港澳銷售跌6.4% 較首兩季顯著改善

不過，由於中國內地線上銷售渠道錄得增長，以及新加坡自2024年4月起開營運五間實體店舖，有助減輕以上影響。 

按市場劃分，上半年港澳總營業額按年跌18.4%至14.03億元，佔總營業額73.1%，2023年中期為80.2%，上半年港澳地區期內盈利為4400萬元，較2023年中期盈利1.15億元大幅收窄。

上半年內地總營業額按年增27.2%至3.112億元，佔總營業額16.2%，2023年中期為11.4%，期內內地業務的虧損由2023年中期虧損1200萬元，改善至期內虧損1000萬元。

上半年東南亞總營業額按年增14.8%至2.01億元，佔總營業額10.5%，2023年中期為8.2%，東南亞市場上半年錄得虧損為70萬元，2023年中期則盈利120萬元，集團預期該地區的業績將會改善。

同店方面，上半年港澳市場的同店銷售及線下銷售分別下跌24.3%及19.4%；東南亞的線下銷售按年增長18.5%，同店銷售則上升4.3%。

截至2024年9月30日，集團在所有地區經營共178間零售店舖，當中在港及澳核心旅遊區共有26間店舖，總店數為82間，當中9間在澳門；內地則按年減少12間店舖，至23間；東南亞方面，馬來西亞68間店舖及新加坡5間店舖。

其他報道

華潤電力附屬電廠首10個月售電量增8.8%

半日沽空金額減7% 騰訊沽空增1倍

恒指半日跌173點 首次「打風不停市」 半日成交跌21% 北水轉流入

吉利汽車第三季多賺92% 極氪虧損收窄至11.4億人幣

融創房地產據報新增被強制執行近16.7億人幣 累計金額升至逾440億元

香港快運推「長者2蚊優惠」 買機票、揀位 玩盡亞洲精彩航點

A股三大指數半日低開低收車股疲 上汽跌逾7%

美匯創一年高 日圓兌港元跌穿5算 伙人幣齊見3個月最弱

打風不停市丨耀才許繹彬：運作一切正常

美銀調查：樂觀情緒消退 亞洲基金經理看好中國經濟比例降

抖音電商今年「雙11」超值購成交額升1.7倍

人行下周三港發行450億元人民幣央票

澳洲10月招聘增長放緩 失業率保持穩定

巴克萊將在印度和日本進行更多招聘

九源基因開始評估投資者對其香港IPO興趣

A股三大指數全線低開 人民幣中間價上調25點

恒指低開197點 科指跌1.5% 宏橋跌4% 金山軟件跌3%

金活醫藥：兩名前員工被廉署落案起訴 對集團無重大不利影響

再鼎醫藥後續發售2億美元美國存託股份

港股ADR跌243點 夜期低水211點 阿里、吉利、嗶哩嗶哩等業績

港交所首次「打風不停市」 天文台料10時20分改發三號強風信號

通脹符預期 減息機會增 道指升47點 金龍指數見逾一個月低