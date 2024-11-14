集團中期總收入按年增長13.5%至30.01億元，主要由紡織業務收入增長所帶動。本集團的毛利率為24%，按年跌1.4個百分點，主要受益於班尼路的資源優化和整合計劃及電商業務收入的增加收窄了零售及分銷業務虧損。

按業務劃分，中期紡織業務之收入增加25%至24.76億元，佔總收入82.5%，毛利率17.6%，按年增1.3個百分點，資本性支出按年增3.55倍至2.82億元﹔集團指，宏觀經濟環境繼續充滿挑戰及不確定性，零售商在補充庫存方面的態度相對謹慎，預計市場仍需時間全面恢復信心。 儘管面對上述不利因素，經過大半年的整合和優化，集團新收購的越南生產設施已開始貢獻利潤。隨著客戶的認受度提升，該設施的訂單量、產能利用率和盈利能力均穩步上揚。

今年第二季以來，集團接待多個潛在客戶前往越南生產設施參觀，反映市場對集團的中國/越南雙生產基地模式有濃厚興趣。

中期零售及分銷業務之收入減少20.8%至5.24億元，佔總收入17.5%，收入減少主要由於內地市場自營店數量淨減少，及香港市場銷售表現不及預期。零售及分銷業務的毛利率為54.6%，較去年同期的52.8%增加1.8個百分點。

截至上半年末，集團在中國內地經營269間自營店舗，按年淨減少273間。鑑於銷售網絡進一步精簡，中國內地市場的收入貢獻顯著減少。

門店方面，截至上半年末，德永佳在內地經營門市808間，較上財年末的1034間減226間，或較2023年中期減593間﹔截至上半年末，香港門市數為86間，較上財年末的88間減2間﹔截至上半年末，印尼門市為13間，較上財年末的14間減1間，較2023年中期的11間則增加2間。