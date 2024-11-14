高盛指，騰訊第三季表現強勁，遊戲、廣告業務錄增長，每股盈利亦勝預期，下調今年收入0.2%，反映國際遊戲的延期期延長，被更好的廣告收入增長和未來金融科技支付價值的逐步穩定所抵消，並將2025/26年收入提高0.9%/0.8%，因為微信生態系統廣告可見度增強，更多後端載入(back-end loaded)國際遊戲收入。

高盛將2024至26年純利上調2-3%要反映聯營公司利潤增加以及預扣稅和海外營業稅假設降低。目前預計今年第四季/2025年營收年增8%/9%，每股盈利將增長23%/14%，在充滿挑戰的宏觀背景下，騰訊仍是中國網路巨頭中最明顯/可持續的獲利增長機構之一。

高盛預期，在國內常青遊戲和國際遊戲健康發展的情況下，遊戲收入將可持續加速，上調明年遊戲收入，由早前的增7%，上調至10%，今年第4季則由增22%降至17%。

高盛指，隨著微信廣告生態系統、小程式和小商店的升級，行銷服務增長前景持續健康，將明年廣告收入由13%上調至14%，而今年第4季則由15%下調至13%。金融科技支付營收近期疲軟，下調今年第四季金融科技收入，由增多降至無增長，明年則維持6。

其他報道

上海二手樓本月首10日破萬伙成交 今年單月最快

Baleno母企德永佳中期多賺1.3倍 中期息連特別息派4仙

【有片：埋身擊】道指期貨現處重要阻力位 不進則退

莎莎半年盈利跌68%派中期息7.5仙 將維持穩定股息政策

莎莎：10月至11月首10日港澳銷售跌6.4% 較首兩季顯著改善

華潤電力附屬電廠首10個月售電量增8.8%

半日沽空金額減7% 騰訊沽空增1倍

恒指半日跌173點 首次「打風不停市」 半日成交跌21% 北水轉流入

吉利汽車第三季多賺92% 極氪虧損收窄至11.4億人幣

融創房地產據報新增被強制執行近16.7億人幣 累計金額升至逾440億元