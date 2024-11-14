moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

彭博社分析師：料明年樓價升5至10%

彭博社行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，彭博社原預測今年樓價跌5至10%，目前大約跌幅亦介乎此水平，料全年將跌5%；但自九月以來利率已下調半厘，當中包括匯豐意外帶頭在上周減0.25厘，兩年多以來首次見到租金回報高於借貸利率，此對投資需求及一般買家都有支持。若利率明年有機會再下調，加上政府撤辣及高才通等政策，市場氣氛改善下，料明年樓價將回升5至10%；成交量方面，料2025年一手成交可達1.8萬伙，即約每月1500伙；二手成交則約4萬伙，若氣氛再佳更可達5萬伙。

市場回暖下，黃智亮指，發展商賣樓的價格可能傾向加價；雖然現時樓市庫存供應較多，約有2萬伙已建好單位未售，連同潛在供應的近10萬伙，需時消化，但發展商可以自行調節其重建計劃，放慢步伐，故未必再需急於平價推售。

寫字樓方面，他指屬結構性問題，但多個大城市都有此問題，目前本港寫字樓空置率仍高，主要因為此前利率上升，好多公司都非常小心。但現時利率開始下行，加上九月起內地出台刺激經濟措施，令股市及樓市活躍，若IPO增加，都將有利香港寫字樓市場向好發展。

其他報道

吉利據報將整合極氪和領克品牌

高盛上調騰訊目標價至542元

上海二手樓本月首10日破萬伙成交 今年單月最快

Baleno母企德永佳中期多賺1.3倍 中期息連特別息派4仙

【有片：埋身擊】道指期貨現處重要阻力位 不進則退

莎莎半年盈利跌68%派中期息7.5仙 將維持穩定股息政策

莎莎：10月至11月首10日港澳銷售跌6.4% 較首兩季顯著改善

華潤電力附屬電廠首10個月售電量增8.8%

半日沽空金額減7% 騰訊沽空增1倍

恒指半日跌173點 首次「打風不停市」 半日成交跌21% 北水轉流入

吉利汽車第三季多賺92% 極氪虧損收窄至11.4億人幣