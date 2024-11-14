彭博社行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，彭博社原預測今年樓價跌5至10%，目前大約跌幅亦介乎此水平，料全年將跌5%；但自九月以來利率已下調半厘，當中包括匯豐意外帶頭在上周減0.25厘，兩年多以來首次見到租金回報高於借貸利率，此對投資需求及一般買家都有支持。若利率明年有機會再下調，加上政府撤辣及高才通等政策，市場氣氛改善下，料明年樓價將回升5至10%；成交量方面，料2025年一手成交可達1.8萬伙，即約每月1500伙；二手成交則約4萬伙，若氣氛再佳更可達5萬伙。
市場回暖下，黃智亮指，發展商賣樓的價格可能傾向加價；雖然現時樓市庫存供應較多，約有2萬伙已建好單位未售，連同潛在供應的近10萬伙，需時消化，但發展商可以自行調節其重建計劃，放慢步伐，故未必再需急於平價推售。
寫字樓方面，他指屬結構性問題，但多個大城市都有此問題，目前本港寫字樓空置率仍高，主要因為此前利率上升，好多公司都非常小心。但現時利率開始下行，加上九月起內地出台刺激經濟措施，令股市及樓市活躍，若IPO增加，都將有利香港寫字樓市場向好發展。
其他報道
Baleno母企德永佳中期多賺1.3倍 中期息連特別息派4仙
莎莎：10月至11月首10日港澳銷售跌6.4% 較首兩季顯著改善
恒指半日跌173點 首次「打風不停市」 半日成交跌21% 北水轉流入