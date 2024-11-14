市場回暖下，黃智亮指，發展商賣樓的價格可能傾向加價；雖然現時樓市庫存供應較多，約有2萬伙已建好單位未售，連同潛在供應的近10萬伙，需時消化，但發展商可以自行調節其重建計劃，放慢步伐，故未必再需急於平價推售。

寫字樓方面，他指屬結構性問題，但多個大城市都有此問題，目前本港寫字樓空置率仍高，主要因為此前利率上升，好多公司都非常小心。但現時利率開始下行，加上九月起內地出台刺激經濟措施，令股市及樓市活躍，若IPO增加，都將有利香港寫字樓市場向好發展。

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