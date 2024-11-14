她認為，現時首套房與二套房的首付比率均為15%，首套房首付比率在細城市仍有較大的下調空間，加上北京、上海等城市仍未完全放寬限購，認為政策上「仍有下一步棋可行」。不過有別於像2009年等救市後，樓市價格以「V型」反彈，今次在中國恒大（3333）爆雷後引發的樓價下行，即使在好幾波救市政策出台後，樓價仍未見得到持續性及普及性的復蘇，認為中央要克服一些結構性挑戰，包括調節市民對樓價的展望，讓大家覺得樓價會回穩，令大家對就業及收入展望預期改善等，修復市場信心。

談及救市政策出台後，市場雖見回暖，但似乎僅利好國央企內房銷量，孔令儀指十月數據反映國央企內房銷售按年回升20%以上，但民企仍然下跌，當中很大程度因為大眾認為國央企在預售上有較強的交付能力，因為民企在內地不同城市都遇上保交樓問題，要修復大眾對民企預售及交樓的信心，否則救市措施只會帶動二手市場及國央企的銷售。而由於銷售仍未復蘇，亦進而影響人爆雷民企的債務重組情況。

樓價方面，她認為難以「一刀切」評論，因為內地樓市愈來愈分化，認為內地的救市政府有能力助一線城市成交回升，及在未來一至二年真正觸底回升﹔但二、三、四線城市仍未能解決供需問題，認為要再推進收儲開發商存量房轉化為保障房等政策，才可以真正對二、三、四線城市樓價觸底回升有更多信心。

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