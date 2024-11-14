美元/離岸人民幣的明天-次日遠期點（衡量通過外匯遠期合約籌集人民幣的短期融資成本）本周觸及8月以來最高水平。該貨幣對的1個月遠期點則升至4月以來最高水平。

遠期點飈升表明需求強勁，而且做淡人民幣的成本上升，不過目前的水平還不足以阻止人民幣沽空押注。

綜合多位交易員，隨著美元持續走高，即期沽空人民幣的交易帶來更多融資需求，同時由於擔心離岸人民幣流動性可能因穩匯率考慮而抽緊，一些機構繼續提前進行人民幣融資以防成本抬升，都造成人民幣需求持續偏高。

此外，受香港颱風天氣衝擊，部分銀行交易員上午到崗受到影響，一定程度上也影響到市場流動性供應，使得供求緊張情形進一步加劇。

人行已採取穩匯率措施，自周三開始把人民幣中間價設在顯著高於預期的水平。人行還可以通過限制國有銀行的人民幣供應，平抑離岸市場沽空壓力。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，遠期點上升與人行通過中間價釋放的信號一致，即他們正在加大努力，以阻止人民幣無序貶值。她表示，「離岸人民幣流動性收緊是另一個體現他們存在的信號，不過現在可能還不需要大肆干預」。

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