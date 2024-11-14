美匯強勢升至1年新高，亞洲貨幣普遍貶值，日股倒跌，市場延續「特朗普交易」，憂慮中國經濟前景，A股、港股午後跌幅加大。恒指、科指連跌第5日，3大指數齊見7周即市及收市價計新低。以今日收市價計，科指累跌20.79%，見技術熊市。以今日最低位計，科指較9月高位累跌21.3%，恒指則累跌16.8%，國指累跌16.9%。港股首次「打風不停市」，成交減少6%，逾一周最少，北水則轉流入，見一周最多，北水淨流入佔大市成交比例11.3%，是8月7日後最高。
恒指今早低開197點，高位升35點，低位跌430點，高低波幅467點。上升股份比例為15.43%，下跌為49.35%，無升跌為35.2%。
恒指收市跌387點或1.96%，報19435點，大市成交金額1732億元，較上日減少6.15%，是11月5日1699.1億元成交後最少；國指跌157點或2.21%，報6973點。恒生科技指數收報4318點，跌3.08%。
藍籌股成交金額788.28億元，佔大市成交45.51%；科指成份股成交金額510.94億元，佔大市成交29.5%；國指成份股成交金額698.23億元，佔大市成交40.31%。
24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少27.57%，至132.95億元，佔大市成交7.67%。牛熊證成交金額56.95億元，減少32.75%；窩輪成交金額76億元，減少23.13%。
藍籌4隻升，78隻下跌，0隻無升跌。翰森製藥（3692）升0.7%，收報17.24元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌10.97%，收報11.52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.61元，無升跌；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.25元，跌7.81%。
恒指10天線(20383.39點)低於20天線(20472.69點)，指數跌穿50天線(19805.14點)。科指下試50天線(4284.97點)。
北水南下合計淨流入196.56億元，終止單日流出，淨流入金額是11月6日214.86億元後最多。北水本月累計流入713.45億元，按月減少14.88%，連續第17個月流入。
吉利（0175）據報將整合極氪和領克品牌。吉利汽車上季多賺92% 首三季盈利131億人幣。收報13.9元，跌1%。
高盛上調騰訊（0700）目標價至542元。收報403.4元，跌0.1%。
Baleno母企德永佳（0321）中期多賺1.3倍 中期息連特別息派4仙。收報0.84元，跌4.55%。
莎莎（0178）半年盈利跌68%派中期息7.5仙 將維持穩定股息政策。莎莎：10月至11月首10日港澳銷售跌6.4% 較首兩季顯著改善。收報0.68元，升3.03%。
華潤電力（0836）附屬電廠首10個月售電量增8.8%。收報17.68元，跌2%。
融創（1918）融創房地產據報新增被強制執行近16.7億人幣 累計金額升至逾440億元。收報2.64元，跌7.04%。
國泰（0293）旗下香港快運推「長者2蚊優惠」 買機票、揀位 玩盡亞洲精彩航點。收報8.04元，跌0.25%。
金活醫藥（1110）：兩名前員工被廉署落案起訴 對集團無重大不利影響。見52周低0.4元，收報0.41元，跌4.65%。
再鼎醫藥（9688）後續發售2億美元美國存託股份。收報22.2元，跌5.13%。
港交所（0388）首次「打風不停市」。收報304.8元，跌1.42%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報87.95元，跌2.87%。
安能物流（9956）收報8.05元，跌0.62%。
嗶哩嗶哩（9626）收報162.4元，跌3.79%。
京東物流（2618）收報14.92元，跌5.69%。
聯想（0992）收報9.34元，跌3.71%。
平安好醫生（1833）收報14.64元，跌1.21%。
謝瑞麟（0417）收報0.84元，無升跌。
東方表行集團（0398）收報3.46元，跌1.7%。
金融壹賬通（6638）收報0.67元，跌4.29%。
譚仔國際（2217）中期溢利按年減近56%至3606萬，每股中期息1.35仙。創上市新低，見0.73元，收報0.74元，跌2.63%。
廣州農商行（1551）擬100億售債權資產，料錄稅前虧損3.4億元人民幣。收報1.6元，無升跌。
阿里健康（0241）半年多賺73%至7.69億人幣，續不派中期息。收報4.04元，跌3.12%。
金涌投資（1328）：與第四範式（6682）簽戰略合作MOU，研提供投資財務建議等服務。收報0.071元，升26.79%。
第四範式（6682）收報40.6元，跌15.85%。
澳博（0880）季度扭虧大行寄望高端中場及新計劃驅動，何超鳳：新葡京增一成房。收報2.67元，跌2.55%。
內地再出招救樓市，住宅交易契稅減至最低1%。
中海外（0688）收報13.82元，跌3.63%。
龍湖（0960）收報11.36元，跌7.19%。
華潤置地（1109）收報24.05元，跌3.99%。
合景泰富（1813）收報0.49元，跌3.92%。
綠城中國（3900）收報9.43元，跌1.46%。
寶龍地產（1238）收報0.58元，升1.75%。
萬科（2202）收報6.58元，跌5.05%。
融創（1918）收報2.64元，跌7.04%。
禹洲（1628）收報0.096元，升1.05%。
佳兆業（1638）收報0.247元，跌3.14%。
新城發展（1030）收報2.05元，跌7.66%。
龍光地產（3380）收報1.02元，跌3.77%。
世茂集團（0813）收報1.21元，跌6.92%。
雅居樂（3383）收報0.84元，跌6.67%。
時代中國（1233）收報0.345元，跌5.48%。
奧園（3883）收報0.305元，跌7.58%。
旭輝（0884）收報0.345元，跌5.48%。
富力（2777）收報1.69元，跌6.11%。
京東（9618）：雙11香港錄爆發性增長，手機成交額按年升1.7倍。收報135.1元，跌4.72%。
華新手袋（2683）盈喜，料中期最多賺2900萬升38%。創52周高，見0.47元，收報0.435元，升16%。
中國基建投資（0600）11月15日除牌。停牌。
David Webb增持黛麗斯（0333）。收報0.3元，無升跌。
楊協成再增持維他奶（0345）。創52周高，見11元，收報10.62元，升1.53%。
太興置業（0277）盈警，料中期轉蝕5580萬元。收報2.41元，無升跌。
騰訊（0700）第三季經調整純利598.13億人幣升33%，勝預期。收報403.4元，跌0.1%。
破頂股包括，一脈陽光（2522）創上市新高，見47.25元，收報46.2元，升4.17%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9005元，收報9002.7元，升0.04%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.35元，收報11.31元，升4.24%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見33.3元，收報33.3元，升4.65%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1100.1元，收報1100.1元，升0.05%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8346.1元，收報8346.1元，升0.06%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.35元，收報11.32元，升3.95%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見9.065元，收報9.065元，升3.66%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.452元，收報1.452元，升4.31%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.454元，收報1.454元，升3.86%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見10.53元，收報10.53元，升4.57%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1058.9元，收報1058.9元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7765.7元，收報7765.7元，升0.17%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.36元，升2.86%；三和精化（0301）創52周高，見1.33元，收報1.33元，升18.75%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見11元，收報10.62元，升1.53%；國華（0370）創52周高，見0.31元，收報0.28元，升1.82%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，升13.01%；世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.59元，收報0.42元，跌20.75%；香港寬頻（1310）創52周高，見3.94元，收報3.9元，升3.45%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.3元，收報0.285元，升1.79%；曠逸國際（1683）創52周高，見0.29元，收報0.224元，跌6.67%；匯量科技（1860）創52周高，見6.42元，收報5.14元，跌9.98%。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，中能控股（0228）低見0.058元，收報0.061元，跌1.61%；恒發光學（1134）低見0.235元，收報0.248元，無升跌；俊知集團（1300）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；力高集團（1622）低見0.255元，收報0.255元，跌10.53%；中木國際（1822）低見0.225元，收報0.226元，無升跌；醫思健康（2138）低見0.6元，收報0.64元，升1.59%；譚仔國際（2217）低見0.73元，收報0.74元，跌2.63%；創業集團控股（2221）低見0.068元，收報0.073元，跌2.67%；百奧賽圖－Ｂ（2315）低見5.6元，收報5.6元，跌2.78%；百果園集團（2411）低見1.35元，收報1.35元，跌5.59%。
49隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.66元，收報6.75元，升0.3%；結好控股（0064）低見0.133元，收報0.134元，跌1.47%；大生地產（0089）低見1.82元，收報1.83元，跌1.08%；王氏國際（0099）低見1.15元，收報1.15元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；利基控股（0240）低見0.85元，收報0.95元，跌2.06%；信德集團（0242）低見0.61元，收報0.63元，跌3.08%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.86元，收報0.87元，跌2.25%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.4元，收報7.42元，跌0.8%。
異動股
上升異動股，包括，國際永勝集團（6663）收報0.405元，升42.11%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.34元，升30.77%；凱知樂國際（2122）收報0.053元，升29.27%；創陞控股（2680）收報1.51元，升26.89%；亞東集團（1795）收報1.7元，升26.87%；金涌投資（1328）收報0.071元，升26.79%；QUANTUMPH-P（2228）收報5.87元，升20.78%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.232元，升20.21%；三和精化（0301）創52周高，見1.33元，收報1.33元，升18.75%；信保環球控股（0723）收報0.22元，升18.28%；圓美光電（8311）收報0.039元，升18.18%。
下跌異動股，包括，CLASSIFIED GP（8232）收報0.4元，跌23.08%；萬華媒體（0426）收報0.043元，跌21.82%；世紀娛樂國際（0959）創52周高，見0.59元，收報0.42元，跌20.75%；中國唐商（0674）收報0.127元，跌20.63%；中國數字視頻（8280）收報0.027元，跌20.59%；世紀金花（0162）收報0.068元，跌17.07%；喆麗控股（2209）收報3.55元，跌16.47%；高豐集團控股（2863）收報0.255元，跌16.39%；第四範式（6682）收報40.6元，跌15.85%；佛朗斯股份（2499）創上市新低，見10元，收報10元，跌15.82%。
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