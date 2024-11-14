美匯強勢升至1年新高，亞洲貨幣普遍貶值，日股倒跌，市場延續「特朗普交易」，憂慮中國經濟前景，A股、港股午後跌幅加大。恒指、科指連跌第5日，3大指數齊見7周即市及收市價計新低。以今日收市價計，科指累跌20.79%，見技術熊市。以今日最低位計，科指較9月高位累跌21.3%，恒指則累跌16.8%，國指累跌16.9%。港股首次「打風不停市」，成交減少6%，逾一周最少，北水則轉流入，見一周最多，北水淨流入佔大市成交比例11.3%，是8月7日後最高。