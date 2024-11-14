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京東物流第三季經調整純利為22.88億元人幣 升3.1倍

京東物流（2618）公布第三季業績，期內收入按年升6.6%至443.96億元（人民幣、下同），純利按年升9.29倍至22.05億元；經調整純利為22.88億元，按年升3.13倍。

京東物流指出，期內持續在倉儲和分揀環節提升自動化應用水平，提高作業效率；基於運籌學和算法技術改善網絡佈局和運力調度等方面，並率先將物流大型語言模型應用於異常管控、流程自動化、智能交互等數十個場景。

集團又指，期內在馬來西亞和美國分別開設新倉庫，持續提升全球布局的海外倉儲網絡和服務能力，更好地服務中國出海品牌客戶和海外本土客戶。此外，集團為為韓國某頭部電商平台，提供跨境服務，服務範圍覆蓋倉儲、跨境幹線和清關等多場景，且雙方持續探索更多合作機會。

京東物流指出，近日京東物流與阿里（9988）旗下淘天集團達成合作，京東物流將全面接入淘寶天貓平台，對接系統已於上月中基本完成，眾多淘寶天貓商家已選擇京東物流作為服務商，消費者亦可在淘寶和天貓APP內查詢京東物流信息。

截至今年9月底，其倉儲網絡已幾乎覆蓋全國所有的縣區，包括京東物流運營的1,600多個倉庫，和由雲倉生態平台上第三方業主經營的2,000多個雲倉；倉儲網絡總管理面積超過3,200萬平方米。此外，集團的單客戶平均收入為132825元，較去年同期跌7.44%。

京東物流今日收市報14.92元，跌5.69%。

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