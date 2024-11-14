京東（9618） 第三季收入為2604億元（人民幣、下同），按年增5.1%，勝市場預期的2597億元；淨利潤117億元，按年增47.8%；經調整純利132億元，按年增23.9%，亦勝市場預期為114億元。
京東集團首席執行官許冉指出，上季整體消費者信心回暖，京東收入增長加速，利潤水平保持健康，今季將助力中國以舊換新項目。同時，京東通過不斷提升用戶體驗和用戶心智，推動日用百貨品類繼續強勁增長。
京東集團首席財務官單甦表示，上季總收入按年增長5.1%，其中電子產品及家電品類重拾增長勢頭，日用百貨品類亦繼續保持強勁趨勢，隨著集團持續打磨供應鏈能力，提升規模效應和運營效率，毛利率和經調整淨利率均取得健康增長。
他又指，第三季完成今年3月宣布的股票回購計劃，並啟動了有效期至2027年8月底的50億美元全新股票回購計劃，進一步突顯京東對股東回報的堅定承諾。
京東零售上季收入為2249.86億元，按年升6.1%；經營利潤為116.08億元，按年升5.5%。其他業務分部方面，京東物流上季收入443.96億元，按年增6.6%，分部經營利潤錄20.86億元，按年增6.24倍；新業務收入錄49.7億元，按年下跌25.7%，分部經營虧損6.15億元。
集團上季一共回購3100萬股A類普通股，總額為3.9億美元，首三季合計回購2.553億股A類普通股，總額36億美元。
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